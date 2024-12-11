林照雄離世！生前酮酸中毒　醫：呼吸飄「水果香」是警訊

▲資深藝人林照雄逝世，女兒、女星林姿佑先前上節目曾透露，林照雄有段時間沒食慾，家人還帶他去吃點心，隔天就病懨懨送急診，發現是糖尿病引發的酮酸中毒。（圖／翻攝自臉書）

圖、文／CTWANT

資深藝人林照雄8日逝世享壽85歲，過去女兒、女星林姿佑曾在節目上透露，父親有段時間沒食慾，未料帶他去吃點心，林照雄隔天卻送急診，隨後發現是糖尿病引發酮酸中毒。對此，醫師指出，酮酸中毒者常伴隨頭暈、嘔吐、疲倦，最特別的是呼吸中會飄散著「水果香」，若有上述症狀一定要盡快送醫。

林姿佑曾在《聚焦2.0》節目中透露，家族有糖尿病史，算是患病高危險群，不過林照雄身體無異狀，「爸爸本身壯壯的，平常也吃很多」，直到林照雄短時間內爆瘦、食慾不振，家人以為他心情不佳，帶他去吃點心，隔天林照雄就病懨懨，送醫才知道早已得糖尿病，且併發酮酸中毒。

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據了解，由於早年家境辛苦，林照雄為了省錢，拍戲後僅以白飯搭醬菜配花生果腹，對此，營養師李立慈在《生活智多星》節目上以林照雄為例，指早期很多台灣人都像林照雄這樣，白飯配醬油或是配醬瓜裹腹，當下吃了多白飯、有吃飽，可是沒有其他營養素，甚至有些人認為沒體力，吃了兩碗飯不夠再吃第三碗，但吃的都是醣份，造成血糖上升，增加糖尿病罹患風險。

另據中醫師吳宏乾指出，糖尿病患者因為胰島素不足或阻抗，沒辦法分解身體葡萄糖作為能量，必須靠其他功能分解身體脂肪，脂肪被分解後，會產生脂肪酸，脂肪酸分解會產生酮體，酮體本身是酸性，若體內一直在分解脂肪，就會產生很多脂肪酸和酮體，甚至產生酸中毒，就是酮酸中毒。

一般來說，酮酸中毒患者常會合併頭暈、嘔吐、疲倦、乏力以及呼吸中飄出水果香，這時候就要儘速就醫，否則酮酸中毒會有生命危險。另外，食藥署臉書粉專「藥博士 正藥說」也發文說明，指糖尿病引發的酮酸中毒，通常是因體內胰島素不足，使得血中的糖分無法進入細胞，細胞在缺乏養分的狀況下，會進行無氧呼吸來獲得能量，但這也使得體內酮酸大量增加。

當酮酸的濃度過高時，將使人感覺噁心想吐、排尿量增加、呼吸急促、嚴重者甚至會昏迷，這類患者通常患有非常嚴重的高血糖，因此做好血糖控制非常重要。

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