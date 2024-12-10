通勤滑手機2年！30多歲男「慘罹3眼疾」　醫：要動手術

▲長時間在晃動車廂內滑手機，小心造成眼部病變。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

為了打發通勤時的無聊時間，不少人都會低頭狂滑手機。一名30多歲男子，每天自新竹搭高鐵北上工作，30分鐘期間用手機看影片、玩遊戲，2年下來視力暴增500多度，即使換了眼鏡，視力狀況仍越來越差。最後就醫檢查，發現已患有老花眼、白內障及黃斑部病變，眼科醫師鐘珮禎看了直呼「太嚴重！」推測與長時間在晃動車廂內視物有關。

你常邊搭車邊滑手機嗎？眼科醫師鐘珮禎曾在《醫師好辣》節目中指出，一名男患者每天搭高鐵通勤的30分鐘就滑手機看影片或打電動打發時間，怎料1、2年下來，他發覺有陣子只要下車後轉搭捷運，抬頭一看路標會晃動、無法看得很清楚；到了公司審閱字較小的文件也時常對不到焦，必須得花很長時間才看得清楚。

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鐘珮禎說，眼睛霧霧，男子決定換副新眼鏡，但原本近視700多度，經檢測居然飆到快1000度，隔了一段時間後，他驚覺自己的視力狀況每況愈下，近的、遠的越來越看不清楚，才決定至眼科門診檢查，而當時的度數又增加了快200度。

▲眼睛疲勞、痠痛別再習以為常，應立即就醫檢查。（示意圖／記者趙于婷攝）

鐘珮禎說明，一般人坐著看書或看文件，眼球睫狀肌會對焦，若長時間在晃動車廂內看手機，睫狀肌為了對焦須不斷調整，就像你在拍照時一直手震，手機會不斷地對焦一樣。睫狀肌在過度使用的情況下，男子出現提早老花眼的症狀，還有白內障、水晶體慢慢變混濁，這也是導致他近視度數持續加深的原因。而更慘的是，在進行後房的斷層掃瞄檢查，發現他還有黃斑部病變，這與他的高度近視有關。

鐘珮禎認為，上述眼疾與男子平時的「用眼習慣」相關，由於他病況太嚴重，最終替他進行白內障手術，黃斑部病變也做了治療，目前患者視力稍微恢復，仍在持續追蹤中。

▲不開燈使用手機，也是常見的傷眼行為。（示意圖／視覺中國）

台灣人愛滑手機，鐘珮禎引用眼科醫學會針對用眼習慣盤點「5大傷眼」排行榜，小心成為失明高危險群，包括1.使用3C產品無適度休息；2.自覺眼睛疲勞、痠痛習以為常，卻不就醫；3.習慣不開燈用3C，沒有在適當光線下使用；4.躺著看3C螢幕，姿勢不正確；於晃動行進間使用3C。她提醒，這些地雷行為短時間內可能沒自覺，但長期下來確實可能引發眼睛病變。