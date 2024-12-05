他照胃鏡驚現「一整片鮭魚色」　醫警告：是癌前病變

▲紅色圓圈處即為癌前病變「巴瑞特氏食道」。（圖／張靖醫師授權提供，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

一名60歲男子因長期飽受胃酸逆流所苦而求診，經與醫師討論後安排照胃鏡，沒想到在食道與胃的交界處，驚現一片「舌頭樣＋鮭魚顏色般」的黏膜變化。醫師警告，這就是「巴瑞特氏食道（Barrett's esophagus）」在胃鏡底下的典型表現，為反覆胃食道逆流未受控制，導致食道上皮被破壞而產生腸化生的現象，被視為癌前病變。

胃腸肝膽專科醫師張靖在粉專指出，最終的病理化驗報告，證實男子就是「巴瑞特氏食道」，需要開始長期使用氫離子幫浦抑制劑進行藥物治療，同時要加強調整飲食習慣，並安排往後的胃鏡定期追蹤。他進一步說明，巴瑞特氏食道容易在未來惡化為「食道腺癌」，所以被視為一種癌前病變，要預防它的產生，就得好好控制胃食道逆流以免惡化。

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▼一張圖看懂胃食道逆流致癌4步曲。

張靖接著分享「生活6建議」，可減少胃食道逆流：

1.遠離菸、酒：吸菸會增加胃酸逆流的機會，而飲酒會直接刺激胃酸的分泌。

2.減少易刺激胃酸分泌過多的食物：如咖啡、茶、酒、太甜的食物等。

3.別吃太飽：因吃太飽會造成胃內壓力上升，同時影響消化蠕動，讓胃酸逆流的機會大增。

4.飯後別立刻躺下：平躺時胃酸更容易從胃裡往食道方向逆流，因此吃飽後別馬上平躺。

5.維持健康體重：根據統計，在BMI≧24的情況下，胃食道逆流風險是BMI正常者的1.43倍，減重可以有效改善胃酸逆流。

6.適當緩解壓力：壓力也是胃酸過多及胃酸逆流的常見原因，好好釋放生活和工作上的壓力也可有效改善胃酸逆流。

張靖補充，並非胃食道逆流都會形成巴瑞特氏食道，而巴瑞特氏食道也不會都惡化為食道腺癌，但千萬別輕忽胃食道逆流的傷害，及時改善生活作息與飲食習慣，讓預防勝於治療的觀念深植大家的心。