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60歲男突雙腳無力　竟是「轉移性脊椎腫瘤」害胸椎骨折

台北慈濟醫院神經外科洪立偉。（圖／台北慈濟醫院提供）

▲醫師提醒，若突然出現無法站立和行走，一定要儘速就醫。（圖／台北慈濟醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

60歲的邱先生一個月前突然出現雙腳無力的狀況，最後突然無法站立行走，緊急就醫，檢查發現胸椎第12節有塌陷情形，且已經壓迫神經管，影像懷疑為「腫瘤」骨轉移導致壓迫性骨折，進一步抽血檢查更顯示腫瘤標記數值增高，最後確診為「脊椎椎體骨腫瘤」。

台北慈濟醫院神經外科洪立偉醫師指出，脊椎內部自上而下有一條縱行的神經管，內有脊膜保護脊髓，神經管前有椎體骨，脊椎椎體骨腫瘤的發生原因不明，少數為原發性腫瘤，有些則是從身體其他部位腫瘤擴散而來，為轉移性腫瘤。

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洪立偉說明，轉移性脊椎腫瘤可能來自於肺癌、乳癌、腎細胞癌及前列腺癌，發生率依分類各有不同，且脊椎腫瘤通常容易轉移在胸椎及腰椎處，若沒有及時發現、治療，腫瘤可能增生擴大，進而壓迫神經管，此時病人即會出現雙腳無力、行走困難甚至大小便失禁等情形。

神經管受壓迫須進行良好的減壓，才可以讓神經學症狀達到改善。洪立偉表示，經評估討論後，替邱先生進行「減壓及微創釘手術」，和過去手術使用的傳統骨釘、術中需要劃一20公分的傷口不同，微創釘可免於大傷口的疼痛，也能夠降低病人之後鄰近脊椎節出現退化而需再次進行手術的機率。

洪立偉提醒，若民眾出現下肢無力、無法站立、行走等情形，務必盡速就醫，找出疾病原因後，再與醫師討論最合適的治療方案。

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關鍵字： 脊椎椎體骨腫瘤 腫瘤 癌症 腫瘤轉移

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