男生吃香蕉「增強性功能」！泌尿醫激推　4種人先不要

▲泌尿科醫師大推男生要吃香蕉！對其性健康和荷爾蒙平衡有潛在支持作用。（示意圖／unsplash）

記者李佳蓉／綜合報導

適合老人小孩、營養多多的香蕉，連泌尿科醫師呂謹亨也大推，因為它具有促進血液循環、抗氧化保護，以及調節壓力與心理健康的作用，能增強性功能、提升性慾和性表現，​對於男性性健康和荷爾蒙平衡有潛在支持作用。不過他也提醒，本身患有腎病、糖尿病、乳膠－水果過敏症候群，以及服用β-受體阻滯劑者，不適合吃香蕉。

開業泌尿科診所院長呂謹亨醫師引述相關文獻資料指出，雖然香蕉本身不會單獨解決性功能問題，但將其納入均衡飲食，並搭配運動與健康的生活方式，的確有助於增強睪固酮水平並改善性健康。

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談及香蕉與睪固酮的關聯，呂謹亨表示，其中含有酵素「菠蘿蛋白酶」，其被認為有助於調節睪固酮水平。有些研究顯示，菠蘿蛋白酶具有抗發炎和促進睪固酮生成的特性，特別是在運動後或壓力下睪固酮水平下降的情況下，能夠穩定激素平衡。

此外，香蕉富含鉀、維生素B6及維生素C，對於激素合成至關重要。呂謹亨進一步說明，鉀可改善血液循環、進而支持睪固酮的有效運輸；維生素B6則參與激素合成，能直接支持睪固酮產生；至於維生素C可降低壓力荷爾蒙－皮質醇分泌，間接促進睪固酮平衡。

▲香蕉能強化性功能、提升精子品質與降低心理壓力。（示意圖／免費圖庫Pexels）

香蕉對於男性性功能的益處不容小覷。呂謹亨表示，香蕉富含的鉀，有助於調節血壓、促進血液循環，這對勃起功能很重要，鉀還能減少鈉攝入導致的血管收縮，進一步增強性功能；不僅如此，香蕉中的維生素C和多酚具有抗氧化作用，能減少氧化壓力對精子的損害、提升精子數和活力，抗氧化劑對於男性生育能力與性健康有重要影響。另還含有色胺酸，能改善情緒、降低焦慮與心理壓力，壓力管理對於性慾和性表現相當關鍵。

雖然香蕉對大多數人而言很健康，但呂謹亨點名「4大族群」並不適合食用：

1. 腎病患者

香蕉含有高量的鉀，腎功能受損者可能無法有效排出體內多餘的鉀，導致高鉀血症，進一步影響心臟功能。​

2. 糖尿病患者

雖然香蕉中的天然糖分較其他水果低，但其高升糖指數恐影響血糖水平，尤其是對控制不佳的糖尿病患者。​

3. 乳膠－水果過敏症候群

對乳膠過敏的人群可能對香蕉也存在交叉過敏反應，表現為口腔癢、皮疹或更嚴重的過敏反應​。

4. 服用β-受體阻滯劑者

此類藥物通常會提高血鉀水平，食用高鉀含量的香蕉可能增加血鉀過高的風險​。