年輕族群自殺率上升　衛福部引進「心理CPR」最快明年開課

▲衛福部和華人心理治療研究發展基金會（華心）合作引進澳洲「心理健康急救」。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

因應國內年輕族群自殺有上升趨勢，衛福部進一步和華人心理治療研究發展基金會（華心）合作引進澳洲「心理健康急救」（Mental Health First Aid，簡稱MHFA）方案，最快明年7月正式開課，將MHFA推廣至校園、職場。衛福部表示，MHFA就是心理CPR，是人人都可學習的心理危機急救知能，讓需要的人都能被接住。

MHFA方案是一套有科學實證基礎的專業課程，由非營利組織「國際心理健康急救」（Mental Health First Aid International）發展、提倡，自2000年於澳洲創建此方案後，已有29個國家推行，用以培訓一般民眾，辨認心理危機、適當回應，並鼓勵求助，以早期發現心理問題，化危機為轉機。而台灣是第30個引進MHFA的國家；截至目前，全球有超過700萬人接受過這項訓練。

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衛福部於110年與國內自殺防治專家張書森教授研議引進MHFA的可行性，今年華心終於與「國際心理健康急救」組織簽約，順利引進MHFA，國際心理健康急救澳洲總部將於113年11月28日起至113年12月2日，派員來台進行本地第一批講師培訓，參訓人員包括精神科醫師、心理師、社工師、職能治療師、精神科護理師等專業人員，及生命線、自殺防治中心與縣市政府社區心理衛生中心人員等共16人。

衛福部心理健康司代理司長鄭淑心表示，MHFA就是心理CPR，是人人都可學習的心理危機急救知能，透過MHFA，讓我們可以有相關的知識、技能和信心，支持身邊正在經歷心理健康問題的朋友、家人或同事。

鄭淑心指出，衛福部已將該方案的推動納入行政院核定的「全民心理健康韌性計畫（114-119年）」，將與華心共同合作，並結合跨部會、地方政府及民間單位逐步系統性推廣，以提升民眾心理健康素養，建構更具支持性的環境，讓需要的人都能被接住。

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