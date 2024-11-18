嘎妹罹「子宮頸癌前病變」　國健署示警「5族群」要定期做抹片

▲「嘎妹」Iris被檢查出「子宮頸癌前病變」。（圖／翻攝自Instagram／iris.416）

記者趙于婷／台北報導

蔡阿嘎的堂妹「嘎妹」Iris在社群透露被檢查出「子宮頸癌前病變」，提到自己原本自認年輕且健康，因此忽視體檢的重要性。對此，國健署提醒，「曾有性經驗、早婚、生育子女多、性伴侶較多的女性、停經者」都應定期做抹片檢查，根據篩檢資料分析，有超過半數確定罹患子宮頸癌的婦女，病程已經進展到第2期至第4期。

嘎妹透露，自己在最近一次健康檢查中，被通知需進一步檢查，最終遭診斷為「子宮頸癌前病變第三階段」，需透過手術處理不良細胞以避免惡化。她也藉此向粉絲分享重新審視健康的重要性，也強調身體出現問題並不可怕，只要及早處理並妥善照顧，一切都會好轉，「大家都去健康檢查，沒有什麼比健康更重要的了。」

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而針對「子宮頸癌前病變」，中山醫學大學附設醫院副院長曾志仁醫師指出，子宮頸癌主要和持續感染人類乳突病毒（HPV）有關，雖然感染HPV後，身體多可能會自行清除，但仍有少部分持續感染者，日後發生子宮頸癌前病變，甚至子宮頸癌。

在預防方面，曾志仁說，「子宮頸抹片檢查」是國際公認可有效降低子宮頸癌發生率與死亡率的篩檢工具，國健署自84年起補助30歲以上女性每年1次子宮頸抹片檢查服務，推動至今，已使子宮頸癌標準化發生率及死亡率皆下降約7成。

依國健署癌症登記與篩檢資料分析顯示，經由篩檢發現子宮頸異常的婦女中，癌前病變及早期（0+1期）個案比率高達97.7%；而沒有接受子宮頸癌篩檢卻發現子宮頸異常者，癌前病變及早期（0+1期）個案比率為43.3%，也就是等到有症狀才就醫，確定罹患子宮頸癌的婦女，有超過半數病程已經進展到第2期至第4期。

國健署提醒，曾有性經驗的婦女，尤其是早婚、生育子女多、性伴侶較多的婦女，應特別注意子宮頸抹片檢查，另外，由於子宮頸癌是慢性漸進，有時在人類乳突病毒感染後10～20年的時間才進展為子宮頸癌，所以任何有性生活經驗或停經者，仍須定期抹片檢查。