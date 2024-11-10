醫轟「波波醫生」後門開更大！邱泰源二度強調：會更嚴格管理

▲衛福部部長邱泰源。（圖／記者趙于婷攝）



記者趙于婷／台北報導

北市禾馨新生婦幼診所劉姓前醫師執行子宮鏡手術導致患者死亡事件，台北地院7日依《過失致死罪》判刑。有醫師在臉書直批「民進黨把波波後門開更大，統統都快速認證。」對此，衛福部部長邱泰源今二度強調「會更嚴格管理。」針對此事件，禾馨已回應，該名劉姓醫師已離開禾馨許久，不會再對外表示意見。

該名劉姓女醫師去年為1位女患者做子宮鏡手術，不慎刺穿子宮與右側髂動脈，導致患者死亡，後續又被網友查出她是畢業於波蘭的波波醫師，引發各界熱議。而「波波醫生」是指從2008年到2010年的台灣學生到波蘭等新加入歐盟的東歐國家學醫，返台後可憑學歷直接報考醫師資格，醫界至今仍對此有爭議。

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對此，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰在臉書指出，十年前醫界當時也為了波波醫師上街頭，國民黨政府被罵一罵後就趕快修法把門檻提高，改成要先國家學歷認證考試通過才能考試，但「十年後還是為了波波醫師上街頭，只是這次可以看到民進黨把波波後門開更大，統統都快速認證，還用人民納稅錢給波波錢去實習。」

邱泰源今出席台灣醫學會第117屆總會受訪時被問及此事，他僅簡單回應「我們嚴格管理，會更注重品質。」隨即快步入會場，而在進入會場門前又再度轉身強調「會更嚴格管理。」