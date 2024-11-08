這病毒很流行「1班8人中鏢」！醫驚揭3症狀：全爛了

▲醫師最近聽聞一個班級中有8人感染腸病毒。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

今年腸病毒疫情趨勢反常仍在上升！疾管署副署長曾淑慧表示，腸病毒疫情本月底才會達到高峰，屆時單周就診會超過2萬例，要到12月底才會脫離流行。中醫師賴韋圳分享，近日有家長透露女兒學校裡，一班20多人「就有8個孩子中鏢」，臨床上他才遇到咽喉全爛、屁股也爛，完全吃不下的孩子，且不只一個，讓他看了相當心疼。

賴韋圳醫師在粉專《兒科三百首賴韋圳中醫師》示警，腸病毒最近很流行！一名家長和他分享，自家女兒隔壁班淪陷於腸病毒，一班就有8個孩子中鏢。他表示，其實腸病毒用中醫治療與預防不會比較差，只可惜很多人不知道，讓孩子多痛了好幾天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賴韋圳指出，過去幾波腸病毒多侷限在咽喉處，水泡也多只長在手腳上，常常只用荊防敗毒散，加一點去濁濕的藥就解決了，但這一波似乎沒那麼簡單。他說，已經遇到好幾個孩子剛開始以為只是單純的感冒，但拖到咽喉都爛掉了，手腳水泡也都出來了才來求診，而這時中藥只能縮短一點病程，不能減輕發病症狀，「我也只能看著可憐的孩子默默地開出甘露消毒丹。」

▲感染腸病毒可能整隻手佈滿紅疹，右圖為腸病毒引發的「泡疹性咽峽炎」。（圖／王韋力醫師授權提供）

提及「為什麼最近這一批會用到《醫效秘傳》的甘露消毒丹呢？」賴韋圳說明，因為它具有化濁利濕、清熱解毒的功效。他進一步解釋，台灣又熱又濕，且腸病毒屬於時疫（流行病），加上染病孩子會發燒（發熱倦怠）、吃不下東西、腹診多半有鼓音（胸悶腹脹）、咽腫口渴，在沒喝水進食，加上身體大範圍發炎、腸胃鼓脹，自然就溺赤便閉，此時若不來點消濁利濕、芳香通竅的藥物，怎麼行呢？

曾有家長好奇問，「家中如果有兩個以上的小孩得了腸病毒，要隔離嗎？」賴韋圳認為，若有條件的話就要隔離，且照顧者的活動路徑也要隔開，最好能在完全不同的環境下活動，例如不同樓層或不同房子，因為照顧者可能對腸病毒免疫或症狀不顯著，但依舊可能攜帶或傳播病原體。

賴韋圳強調，腸病毒的主要傳染方式為糞口、飛沫及接觸傳染，對小小孩而言簡直無孔不入，大人還可以忍耐不觸摸臉部，但對小孩來說根本不可能，正常人一天在無意識下會觸摸數十次頭面部，「這就是為什麼托嬰中心容易團滅的原因之一。」