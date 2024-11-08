醫曝「手背5跡象」暗示健康警訊　留意血管清晰、長斑

▲觀察手背可以初步了解健康狀況。（示意圖／Unsplash）

文／常春月刊

手背，不僅是日常生活中的重要工具，還是人體健康狀況的外在指標。透過觀察手背的皮膚質感、指甲健康、靜脈可見度以及脂肪分佈，可以初步了解自身的健康狀況。

手背的這些特徵 反映潛在健康問題

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重症醫師黃軒指出，手背的細微變化，例如皮膚是否光滑、斑點是否增多、靜脈是否明顯，甚至指甲是否變色，都可能與體內的血液循環、內分泌系統、營養攝取和代謝功能有密切的聯繫。

1、你手背皮膚，是否光澤？

研究人員發現，長壽者的手背皮膚，往往顯得光滑細緻，這可能與其血液循環良好以及日常皮膚保養得當有關，反映出其整體健康狀況較佳。而當週邊血管有問題，血管壁會變成更僵硬，靈活性較差。這可能與血管壁結締組織的變化有關。供應血流的皮膚不足，皮膚光澤也會減少許多。

2、你手背色斑/色素沉澱 ，愈明顯？

手背皮膚的色斑或色素沉澱，那是身體健康狀況，外在表現之一。當手背皮膚出現明顯的色斑或色素沉澱時，這並不僅僅是老化或日曬的結果，還可能與身體內部的內分泌系統或代謝功能相關。儘管有些色斑屬於正常的老化現象，但在某些情況下，它們可能是潛在健康問題的預警信號，如內分泌失調、代謝障礙或慢性疾病。

．手背色素沉澱增加

這個通常與黑色素代謝有關。當身體的內分泌系統，特別是與荷爾蒙相關的器官（如甲狀腺、腎上腺等）出現功能失調時，皮膚可能會開始產生過多的黑色素，從而形成色斑。

．手背斑點的增加

手背斑點的增加也可能與自由基和氧化壓力的累積有關。自由基是細胞代謝過程中的副產物，它們會攻擊細胞並加速老化過程。當自由基過多時，皮膚會出現色素沉澱，形成斑點。這類氧化壓力通常與不健康的生活方式（如吸煙、飲食不均衡）有關，並可能加重內分泌和代謝問題的影響。

這些現象在健康人群中可能較少見，或程度較輕，而在內分泌或代謝系統出現問題的人群中則更加顯著。也有有研究指出，糖尿病患者經常出現色素沉澱問題，這是由於長期高血糖狀態下，細胞的正常代謝功能受損，導致色素代謝異常。其他與內分泌相關的疾病，如多囊卵巢症候群（PCOS）或甲狀腺功能失調，也可能導致類似的皮膚問題。

3、你手背指甲，有變色/裂痕嗎？

指甲的健康狀況，往往可以反映出人體的整體健康，特別是營養狀況。當指甲堅固且有光澤，表面光滑，沒有裂痕或異常變色時，通常意味著身體的營養吸收和代謝功能處於良好狀態，相反，指甲的異常變化，如脆弱、裂痕、變色或變形，則可能暗示著營養缺乏或其他潛在的健康問題。

指甲由角蛋白組成，這是一種由蛋白質形成的纖維結構，因此足夠的蛋白質攝入，對指甲的生長和健康至關重要。此外，指甲的成長和維護也依賴於多種維生素和礦物質的支持，包括維生素A、維生素B群（如生物素）、維生素C、維生素E、鐵、鋅、鈣和硒等。如果這些營養素不足，指甲可能會變得脆弱、無光澤，並且容易斷裂或出現裂紋。例如：

．缺鐵：可能導致「匙狀甲」（指甲邊緣上翹的形狀），這是一種典型的貧血徵兆。

．缺鋅：會使指甲出現白色斑點或線條，這是鋅缺乏的早期表現。

．缺維他命B群：會導致指甲變得脆弱、無光澤，並且容易斷裂。

．缺維他命C/E：會影響指甲的光澤和強度，導致指甲變得粗糙或顏色異常。

此外，代謝異常，例如甲狀腺功能異常，無論是甲狀腺功能亢進或低下，都會影響指甲的生長速度和質量。甲狀腺功能亢進患者的指甲可能變得薄且脆弱，而甲狀腺功能低下的患者則可能出現指甲增厚、變色或裂痕等問題。因此，手背的指甲健康的變化，有時也可作為甲狀腺問題的早期信號。

4、你手背血管，是否清晰可見？

當手背靜脈清晰可見時，這通常意味著該區域的血液循環良好，皮下脂肪較少或皮膚較薄。隨著年齡的增長，皮膚逐漸變薄，皮下脂肪減少，因此老年人的靜脈往往更加明顯。這是一種正常的生理現象，並不一定與疾病有關。然而，在某些情況下，靜脈的明顯程度可能與血壓、心血管功能或靜脈曲張等問題相關。

當血液循環順暢時，靜脈能夠有效地將血液從四肢輸送回心臟，這是一個健康的標誌。反之，若靜脈明顯增粗、曲張或伴隨疼痛，則可能提示靜脈功能異常。例如，靜脈曲張（Varicose Veins）是一種常見的靜脈疾病，通常發生在下肢，偶爾也可能在手部出現。這種情況通常是由於靜脈瓣膜功能不全，導致血液回流受阻，使靜脈擴張並變得更加顯眼。

某些研究顯示，清晰可見的靜脈可能與低血壓有關，這是由於低血壓時靜脈壓力較低，血管更容易擴張，因此靜脈更為顯眼。這種情況通常發生在體脂較低的人群或皮膚較薄的老人身上。雖然這不一定是疾病的徵兆，但如果伴隨頭暈、疲倦等症狀，則可能是低血壓或其他心血管問題的提示。

當身體脫水時，血液中的水分減少，導致血容量下降，血管相對更為顯眼。脫水還會導致皮膚彈性下降，使靜脈變得更加突出。因此，長時間處於脫水狀態可能會對血液循環和心血管健康產生不利影響，應及時補充水分。

5、你手背的脂肪，太多/太少？

當手背顯得過於消瘦或脂肪過多時，這可能是營養不均衡、肌肉萎縮、代謝失調或其他潛在健康問題的外在表現。手背的消瘦或脂肪堆積不僅影響外觀，也可能暗示著體內的脂肪分佈、肌肉質量、代謝功能和整體健康狀況出現異常。

如果手背消瘦，特別是皮膚變得薄且骨骼突出，通常是營養不良或肌肉萎縮的表徵。隨著年齡增長，我們人體肌肉質量會逐漸減少，這種現象被稱為「肌少症」（Sarcopenia）。而當你身體無法攝取足夠的營養（特別是蛋白質和熱量），肌肉和脂肪組織會逐漸萎縮，使手背顯得消瘦而無力。這樣的營養不良，不僅會導致肌肉萎縮，還會降低免疫系統功能，使個體更易罹患感染性疾病。手背消瘦通常是合併全身性肌肉含量下降的早期信號，應及時引起重視，以避免更嚴重的健康問題如骨質疏鬆、跌倒風險增加等。

相反，當手背的脂肪堆積過多時，這可能表明身體脂肪分佈異常，甚至與代謝疾病有關。過多的脂肪堆積在手背或其他非典型部位（如腹部或頸部），可能是「中心性肥胖」的表現，這類肥胖與代謝疾病、第二型糖尿病和心血管疾病的風險密切相關。

研究已顯示，過多的皮下脂肪堆積與胰島素抵抗有顯著關聯。當身體對胰島素的敏感性下降時，胰島素的代謝調節功能減弱，導致脂肪更容易堆積，尤其是表現在非典型部位，如手背或頸部。這類脂肪堆積可能同時伴隨著高血糖、高血壓和高血脂等代謝紊亂問題。

手背過於消瘦或脂肪堆積過多，還可能與其他健康問題有關。例如，慢性疾病如癌症、慢性阻塞性肺病（COPD）或甲狀腺功能異常（如亢進或低下）都可能導致體重異常變化，表現在手背的外觀上。這些問題都可能影響整體健康，需要通過血液檢查和內分泌系統的評估來確認。

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