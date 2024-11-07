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誤信受孕偏方！同性伴侶用「滴精法」求子　醫示警3大風險

TFC台北生殖中心主治醫師張翊恩。（圖／記者趙于婷攝）

▲醫師示警滴精法風險。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

現代人不孕問題增加，一直以來也流傳不少受孕偏方，醫師指出，近期門診接連遇到幾例用「滴精法」的方式求子，一般夫妻和同性夫妻都有，但這個方法存有「傳染性疾病、受孕率低和未受法律保障」等3大風險。

TFC台北生殖中心主治醫師張翊恩受訪時指出，依照生殖中心等醫療院所進行的人工授精（IUI）過程，男性的精液會經過「傳染疾病的分析檢驗」，確保性病、B型肝炎等病毒，不會透過精液傳染給受術女性，若是自行尋找精子提供者進行自行滴精時，可能疾病仍在潛伏期，提供者自己也尚未掌握，因此暴露在染疫風險之中。

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此外，張翊恩也特別提到，男性的精蟲活動力通常介於10~70%，且僅有少數男性可達60至70%，因此生殖中心在人工授精前，精子不僅會經過檢驗分析，同時精液也會經過洗滌、純化等程序，取得高活動力的精蟲，經過以上流程，通常可拉高精蟲活動力至95%以上，進而提高懷孕成功機率。

張翊恩提醒，人工授精屬於專業醫療技術，在療程中為了提高成功率，同時會開立「排卵針」、「口服排卵藥」等處方，以少量的藥劑促進卵巢排卵，若自行在醫療院所外，以滴精的方式進行，是無法取得相關藥劑，若透過非法方式取得，劑量控制稍有不慎，恐致卵巢過度刺激等健康風險。
 

彭于晏英文受訪0停頓　標準腔調...粉絲耳朵融化

關鍵字： 不孕症 懷孕 滴精法

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