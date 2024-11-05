超級細菌危機來臨　未來每3秒將有1人無藥可醫？

▲有研究預測到了2050 年，每3秒將有1人死於抗藥性細菌感染。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／常春月刊

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大家多少都應該聽過「抗生素抗藥性」這個名詞，是指細菌對抗生素產生耐受性，導致原本有效的抗生素治療失效，造成感染難以控制，嚴重的話，甚至可能會危及生命安全。抗生素抗藥性不僅增加治療難度和成本，還可能引發治療失敗和致命危機；預防抗藥性的關鍵包括正確使用抗生素、避免濫用和加強感染控制。

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疾病管制署指出，抗生素濫用導致全球面臨無藥可用的危機 ，甚至有研究預測，到了2035年時，全球平均壽命恐怕會因為抗藥性而縮短1.8年，到了2050 年，更是每3秒將有1人死於抗藥性細菌感染。面對這麼嚴峻的挑戰，健保署投入2.25億元於感染控制提升計畫，行政院也將於明年（2025年）啟動防疫一體抗藥性管理計畫，全力阻止抗藥性蔓延。

為響應每年11月的「世界抗生素認知週」，三軍總醫院、衛生福利部疾病管制署 、醫療品質策進會 、台灣感染症醫學會及台灣感染管制學會 ，共同舉辦 「抗生素衛教巴士」展覽 ，希望透過活動提升全民對抗生素正確使用的認知，喚起對抗藥性問題的警覺。

WHO預估: 2050年每3秒有1人因感染超級細菌死亡

疾管署署長莊人祥表示，抗生素是治療細菌感染的最強有力武器 ，但由於抗生素的濫用，世界衛生組織已將抗藥性列為「全球性的醫療緊急危機」。根據全球研究，抗藥性細菌的蔓延，將導致2050年每3秒有1人因感染超級細菌死亡。

醫療品質策進會董事長張上淳則從經濟層面分享，台灣每年因抗藥性問題造成的經濟損失高達3,000億元，這不僅是巨大的財政負擔，也顯示公共健康面臨前所未有的挑戰。

老年人死亡率攀升，抗藥性危機迫在眉睫

台灣感染症醫學會張峰義理事長以臨床數據說明，雖然5歲以下兒童因抗藥性細菌感染的死亡率下降了50%，但70歲以上老年人因抗藥性細菌感染的死亡率卻上升了80%。隨著台灣進入超高齡社會，老年人與長照機構的抗藥性問題將變得更加嚴峻。尤其是加護病房中的重症患者，由於抗藥性細菌感染，往往需使用第二、三線的藥物，甚至可能面臨無藥可用的困境，最終導致死亡。

張峰義理事長進一步說明，門診開出的抗生素佔總體抗生素使用量的80%到 90%，這與患者對抗生素的期待 、臨床醫生的診療壓力以及工作量有關。為減少不必要的抗生素使用，今年健保署已啟動健保補助計畫，透過對醫療機構的獎勵機制，改善抗生素使用和感染控制，期望降低抗藥性細菌的比例。

謹守「4不1要、診間3問」

三軍總醫院感染管制中心主任邱俊翔表示，抗生素抗藥性問題不只在台灣，面對全球細菌抗藥性的危機，維持抗生素多樣性是非常重要的應對手段之一。要維持抗生素的多樣性，可以透過正確使用抗生素來達成。

但臨床上常見民眾對抗生素有許多錯誤的迷思，包含會在診間主動要求醫師開立抗生素，導致不當使用進而產生抗藥性，或是將自己沒吃完的抗生素分給親友吃，甚至是沒有乖乖吃完整個療程。因此，邱俊翔呼籲到民眾日常生活中必須要做到「四不一要」原則：

1「不」主動要求抗生素

2「不」自己買抗生素吃

3「不」吃他人的抗生素

4「不」隨便停藥

1「要」遵守醫囑使用抗生素。

邱俊翔說明，在診間醫師開藥時，也可以詢問醫師3個問題，也就是「診間3問」，幫助民眾在看診時與醫師進行有效的溝通：

1問「有沒有」：藥物是否有抗生素？

2問「吃多久」：處方中的抗生素應該服用幾天？

3問「小心什麼」：本次服用抗生素應注意什麼？

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