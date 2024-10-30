貴婦網紅遭爆違法賣「瘦瘦筆」　員工認了：曾受老闆指示

▲網紅袁曼軒（Sherry）。（圖／翻攝IG／sherrybaby0411）

記者趙于婷／台北報導

貴婦網紅袁曼軒（英文名Sherry）被查獲違法販售號稱瘦瘦筆的減肥藥「胰妥讚」，台北市衛生局今日派員稽查。食藥科科長林冠蓁表示，有一位員工坦承曾於7月份在老闆指示下交付胰妥讚注射劑給客人，並教導客人如何使用，相關行為已違反《藥師法》可處6萬到30萬元罰鍰。

媒體踢爆袁曼軒違法在億級會館暗室販售「瘦瘦筆」，有周刊記者接獲民眾投訴袁曼軒在5千人的「醫美大實話」LINE群組公然違法兜售減肥藥，記者因此加入該群組並私訊表示想購買胰妥讚，經過對談後，記者依照約定前往台北市信義路五段、袁曼軒開的Sherry珠寶精品會館，隨後就被引導到小房間面交。

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林冠蓁指出，今日派員前往稽查，一位員工坦承曾於今年7月份於公司老闆指示下交付胰妥讚（即瘦瘦筆）注射劑給客人，並教導客人如何使用，已涉非藥師人員執行藥師業務，可依違反藥師法第15條及同法第24條處6萬到30萬元罰鍰。

林冠蓁強調，今日稽查現場未查獲貯存胰島素相關產品及交易行為，後續將加強稽查，針對網紅組LINE群販售，已由戶籍所在地衛生局調查中。

