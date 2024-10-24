廚師高燒「腎功能惡化」命危！醫揪「少見傳染病」6類工作者小心

▲醫師提醒，廚師是鉤端螺旋體感染高危險群。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙于婷／台北報導

57歲林姓廚師今年1月中旬有發燒、畏寒狀況，因症狀愈來愈嚴重，前往急診就醫，檢查發現腎功能迅速惡化加上肝功能異常，醫師研判是「鉤端螺旋體感染」，緊急給與藥物並插管和洗腎。醫師提醒，鉤端螺旋體主要存在動物的腎臟或生殖器官中，造成慢性持續感染，包括「農夫、漁民、廚師、食品加工工人、污水或垃圾處理廠的工人」都是高危險群。

台北市立聯合醫院忠孝院區感染科主任王登鶴指出，林先生當時檢查發現腎功能惡化嚴重，肌酸酐8.1mg/dl，已到了要洗腎的程度，同時有泌尿道感染、低血壓、肝功能異常、肺水腫併發急性呼吸衰竭現象，因病情危急，安排住進加護病房。

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王登鶴說，由於林先生腎功能迅速惡化加上發燒、肝功能異常，懷疑為鉤端螺旋體感染的可能性，在懷疑同時，施予對鉤端螺旋體有效的抗生素、插管使用呼吸器及洗腎透析，所幸數日林先生症狀漸漸改善而痊癒，腎功能也完全恢復正常（肌酸酐1.0 mg/dl），抽血檢查報告也證實是鉤端螺旋體感染。

鉤端螺旋體為細桿狀螺旋型，主要宿主包括：鼠、犬、豬、牛、羊、馬等動物，為人畜共通病。感染症為第四類法定傳染病，好發於熱帶地區，發生國家遍及全世界，以中國大陸、韓國及東南亞病例較多。感染的病人其臨床症狀為高燒、全身酸痛、乏力、結膜充血、淋巴結腫大。重者可併發肺出血、黃膽、胸膜炎和腎衰竭。

傳染途徑主要為接觸感染，病原會存在於動物的腎臟或生殖器官中，造成慢性持續感染，進一步污染水源、土壤等周圍環境，再伺機經由動物皮膚傷口、結膜與被污染尿液或食物接觸而感染宿主。皮膚有傷口、戲水、接觸囓齒動物的人較易被感染。農夫、漁民、廚師、食品加工工人、污水或垃圾處理廠的工人都是易被感染的族群，嚴重有致命可能，死亡率高達5～10%。

王登鶴提醒，因鉤端螺旋體感染在台灣不常見，今年到5月中旬全台總共7例，容易被輕忽，導致病人死亡，因此在台灣對於發燒、肢體疼痛或合併黃膽或急性腎衰竭的病人，鉤端螺旋體感染應該列入鑑別診斷，以免延誤治療的時機，導致病人死亡。