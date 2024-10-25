男「20年壞習慣」吐血救不回！醫：啤酒肚就是表徵之一

▲男子因突然吐血、失去意識被家人緊急送往急診。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

北部一名60歲男子突然吐血、意識不清被家人送到急診室，觀察他四肢纖細卻有個凸出的大肚子，仔細檢查發現是腹水所致，而吐血是食道靜脈曲張破裂，病況危急醫護團隊立即安排手術，但最後仍回天乏術。事後醫師探究才得知，男子20年以來每天都有喝烈酒的習慣，未料導致肝硬化引發嚴重併發症，最後連命都賠上。

前國泰醫院急診主治醫師、現任減重專科醫師陳威龍在YouTube頻道《初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit》分享急診室故事，他說，這一切都是肝硬化所引起，肝硬化的前身為脂肪肝，而「啤酒肚」就是脂肪肝的表徵之一，若放著不管就會引起肝發炎，反覆肝發炎會形成肝臟纖維化，最終造成肝硬化、甚至產生肝腫瘤，「演變為肝硬化就無法逆轉了。」

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▲男子20年來天天喝烈酒，引發肝硬化，最後賠上性命。（示意圖／123RF）

陳威龍表示，造成脂肪肝的原因可分為「酒精性脂肪肝」與「非酒精性脂肪肝」兩大類，前者顧名思義是長期飲酒釀成，而後者則是所謂的代謝性脂肪肝，通常是飲食所引起。

陳威龍接著指出，曾有研究顯示，男性一天若攝取超過30克酒精、女性一天超過20克酒精，就可能傷害肝臟。因酒精乙醇進到體內會在肝臟代謝成乙醛，進一步再代謝成乙酸，最後變成二氧化碳和水排出體外，但中間的代謝產物乙醛可能破壞肝臟、引起肝發炎，會進一步誘導肝臟形成脂肪酸；接著它會向肝細胞發出信號，脂肪酸和甘油會再合成三酸甘油酯累積在肝臟內，長期堆積就會形成脂肪肝。

▼過量的酒精會對肝臟造成傷害。（示意圖／pakutaso）

為何肝硬化會引發如此嚴重的併發症？陳威龍解釋，因肝臟硬化後，腸胃道的靜脈要回流到肝臟會受到很大阻力，所以血液裡的水分就會跑到腹腔形成腹水；另外，因肝臟也是身體的凝血因子重要合成器官，一旦肝臟硬化後，凝血功能也會惡化，此時若食道靜脈破了就會引發大出血，止血不易甚至引發低血容休克，如同上述個案一樣。

陳威龍提醒，若本身已有啤酒肚或是脂肪肝，以下10大症狀一定要特別留意，如有發現建議盡早就醫：

1.疲倦、食慾不振

2.消瘦、體力變差

3.黃疸，簡單從眼瞼看看是否呈現黃色

4.茶色尿

5.腹水合併下肢水腫

6.疝氣，因腹水變多、腹壓增加容易產生疝氣

7.牙齦出血

8.皮膚瘀青

9.蜘蛛痣、手掌紅斑

10.月經失調、男性女乳症