美國麥當勞牛肉堡食物中毒　食藥署發布提醒：同步調查輸台原料

▲美國麥當勞「四盎司牛肉堡」遭大腸桿菌污染，爆發食物中毒事件。（示意圖／記者蕭筠攝）



文／中央社

美國麥當勞爆出四盎司牛肉堡大腸桿菌疫情，造成數十人食物中毒，其中1人死亡。衛福部食藥署今天表示，將調查問題產品原物料有無輸入，同時通知業者避免類似事件在台灣發生。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天表示，與美國麥當勞四盎司牛肉堡有關的大腸桿菌疫情已造成1人死亡、數十人患病。美國9月底爆發大腸桿菌疫情，49起病例遍布西部10個州。

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衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富今天上午在記者會後接受媒體聯訪，被問到美國麥當勞四盎司牛肉堡發生大腸桿菌食物中毒事件，台灣後續因應作為規劃，他說，除了食藥署官方網站的國外消費紅綠燈專區發布提醒，將同步調查問題產品原物料是否有賣進台灣。

林金富說，將通知負責台灣市場的麥當勞公司，留意相關問題，不希望台灣發生類似狀況。台灣漢堡排多數會煮熟，微生物幾乎不耐高溫，充分加熱煮熟的熟食比較不會有大腸桿菌食物中毒問題，避免交叉污染也是關鍵之一，業者應落實生熟食沾板、刀具分開等。

針對美國麥當勞四盎司牛肉堡爆大腸桿菌食物中毒事件「元兇」，林金富表示，美方初步推測可能與洋蔥有關，若洋蔥生食，沒洗乾淨，確實有交叉污染可能性，但由於目前還沒有完整官方報告，所以不會揣測，絞肉污染可能性也不能完全被排除。

根據食藥署資料，大腸桿菌食物中毒主要症狀為腹瀉、腹痛、噁心、嘔吐及發燒，症狀的程度差異很大，年齡愈小，症狀愈嚴重；其中腸道出血性大腸桿菌，多數健康成人染上可在1週內恢復，僅有少數患者會併發溶血性尿毒症，甚至轉成急性腎衰竭，嚴重時會喪命。

食藥署表示，產毒性大腸桿菌所產生的毒素有些耐熱，有些容易受熱破壞；腸道出血性大腸桿菌不耐熱，在攝氏75度加熱超過1分鐘即可殺死死。食品需經適當加熱處理，食品容器應清洗及消毒，被感染人員切勿接觸食品調理工作，進食或準備食物前勤洗手都是預防方式。