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上市上櫃連鎖餐飲納入！北市明年起強制做「食材來源登錄」

上市及上櫃連鎖餐飲納入！北市明年起強制做「食材來源登錄」。（圖／取自台北市食材登錄平台）

▲台北市食材登錄平台納入上市上櫃餐飲公司食材登錄。（圖／取自台北市食材登錄平台）

記者趙于婷／台北報導

台北市政府衛生局於今（113）年8月2日公告新增「上市及上櫃連鎖餐飲專區」，自明（114）年1月1日起正式實施，目前共有16家上市上櫃餐飲公司，含旗下31個品牌已經正式上線登錄，未來若業者未完成登錄，經限期改善而未改善者，依同法第17條可處新台幣3萬元以上10萬元以下罰鍰。

台北市於102年9月9日起建置「台北市食材登錄平台」，至今已11年，平台瀏覽人數更超過198萬人次，頁面詳細羅列17大專區，揭露370家業者，超過1萬家門市，登錄9,800多項的產品及3萬多項食材，這次新增的「上市及上櫃連鎖餐飲專區」主要是以在北市有2家以上門市的品牌為主，目前已有16家公司31個品牌上線，登錄361項產品、1,572項食材。

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北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，台北市食材登錄平台是依據「台北市食品安全自治條例」第7條規定，經衛生局公告類別或規模的食品業者，應加入本市食材登錄平台，公開食材來源，若業者未完成登錄，經限期改善而未改善者，依同法第17條可處台幣3萬元以上10萬元以下罰鍰。

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關鍵字： 食材來源登錄 連鎖餐飲業

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