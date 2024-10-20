她乳癌化療「手腳腫麻、脹氣嘔吐」多種副作用上身　中醫針灸緩解

▲台南市立醫院中醫部醫師周怡貝（右）分享乳癌化療全身不舒適，靠中醫針藥緩解副作用。（圖／台南市立醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

49歲余小姐罹患乳癌，化療後出現腸胃不適、手腳腫脹、麻木、疲倦、容易脹氣、嘔吐等症狀，影響日常生活，部分症狀在化療停止後減緩，但有許多症狀仍然持續。中醫師分析個案體質，使用相對應的中藥方，再使用針灸治療減緩手腳症狀，症狀得到明顯改善。

收治個案的台南市立醫院中醫部醫師周怡貝指出，余小姐4年前診斷出第一期右側乳房腫瘤，接受右側局部乳房切除、前哨型淋巴切除術、化學治療、放射線治療及賀爾蒙治療。自化療開始後出現許多副作用，如腸胃不適、手足症候群、四肢感覺異常、口腔黏膜炎、疲倦、嘔吐、食慾不佳等。

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余小姐2年前來中醫門診，右手臂肘部與雙側膝蓋以下會腫脹，伴隨麻木、無力、緊繃感，嚴重的話走路還會踩空、跌倒；易有潮熱感及盜汗，伴隨嚴重口乾；腸胃也常感到不適，常吃一點就覺得飽、容易脹氣、噁心想吐、常常拉肚子。雖然有持續使用高壓氧治療，但仍與罹癌前的身體狀況相差極大。

周怡貝說明，經過望、聞、問、切四診及辯證論治，發現余小姐平常工作壓力大、容易緊張，肝氣不暢久了便形成肝鬱脾虛、肝腎陰虛伴隨血瘀之體質，故治療上採用疏肝健脾、清熱滋陰、活血去瘀來處理，用藥選擇加味逍遙散、知柏地黃丸、桂枝茯苓丸等處方。

治療一周後，余小姐回診表示，口乾、燥熱感減輕，但手腳仍覺腫脹、麻木。周怡貝便故加入針灸治療，下肢選用穴位足三里、三陰交、陽陵泉、太谿、太衝，手臂選用合谷、外關、曲池等穴，後來腫脹消了大半，走路無力感也減少，覺得步伐輕盈。

周怡貝提醒，第1期乳癌患者手術後，常會接受化療、放療、賀爾蒙或標靶治療，這些治療可能引發副作用，影響生活品質及療程意願。中醫針對患者體質，透過中藥及針灸緩解不適症狀，如四肢腫脹及麻木可透過針灸改善。日常保健應規律運動，特別是開刀部位的復健拉伸，並保持心情愉快、避免過度疲勞。