「瘦瘦筆」屬處方用藥　南投衛生局：濫用恐致低血糖、傷胰損腎

▲俗稱「瘦瘦筆」、「減肥針」的胰妥讚注射劑。（圖／達志影像／美聯社）

記者高堂堯／南投報導

「瘦瘦筆」為當紅的減肥產品，不過南投縣衛生局提醒，該產品均為醫師處方用藥，皆須經醫療診斷後，由醫師針對適應症開立處方籤，民眾亦須留意自身病歷的處方合理性及與醫師討論使用方式及劑量等；如擅自使用、濫用，除腸胃不適，可能出現低血糖、心悸、急性胰臟炎及急性腎損傷等副作用，甚至藥物過敏，減肥不成反傷身體。

縣府衛生局指出，瘦瘦筆屬「類升糖素胜肽-1（Glucagon-like peptide-1, GLP-1）」賀爾蒙藥品，稱作GLP-1受體促效劑，目前食藥署已核准的有liraglutide、semaglutide、dulaglutide及lixisenatid等4種，適應症均為治療糖尿病或預防心血管疾病，但僅有liraglutide及semaglutide可用於體重控制。

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衛生局表示，即便liraglutide及semaglutide經醫師處方可用於體重控制，但民眾仍應遵循醫囑，在藥品核准的適應症及用法用量下正確使用：例如成人身體質量指數（BMI）大於30、成人BMI在27至30間且有一項體重相關疾病等，並配合飲食控制體重，才能瘦得健康。

衛生局長陳南松說明，為加強管理糖尿病治療用GLP-1 agonist注射劑藥品之流向及使用稽查專案，今年度共查核9家次，未發現違規情事，提醒民眾若有減重需求，應先從改善飲食習慣做起，並配合適度的運動，藥物減重也應先諮詢專業合格的醫師或藥師，倘出現身體不適等情況，應先停藥並立即尋求專業醫藥人員協助，如想查詢「瘦瘦筆」所核准的適應症，可自衛福部食品藥物管理署網站查詢藥品許可證（網址 https://ntshb.tw/hc05zMuBa），或洽南投縣衛生局諮詢專線049-2230518。