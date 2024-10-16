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新北再增1例本土登革熱！衛生局警告「孳生源不清」罰3千

新北市衛生局登革熱病例統計。（圖／新北市衛生局提供）

▲新北市衛生局登革熱病例統計。（圖／新北市衛生局提供）

記者趙于婷／新北報導

新北市衛生局今公布新增1例本土登革熱病例，個案為中和區41歲男，經調查仍與目前高風險區域有關，研判感染範圍未擴大。截至10月15日新北累計66例本土登革熱病例。衛生局也提醒，一旦發現積水容器孳生孑孓則依傳染病防治法第70條裁罰3000元，目前已開立35件。

新北市衛生局疾管科王美華指出，該個案10月11日出現發燒、肌肉痛、腹瀉等症狀，就醫通報送驗後確診，目前症狀緩解，新北自9月23日出現本土登革熱病例，病例數連續2週下降，評估疫情獲得控制。

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王美華提醒，近期氣溫雖降仍適合病媒蚊生長，提醒民眾落實家戶內外巡倒清刷清理環境，進行戶外活動時，請穿著淺色長袖衣褲、使用政府機關核可含有效成分的防蚊藥劑，避免被蚊叮咬，保護自我健康。

衛生局長陳潤秋表示，為確保防疫成效，市府團隊加強巡查社區，一旦發現積水容器孳生孑孓則依傳染病防治法第70條裁罰3000元，目前已開立35件。她強調，防治登革熱沒有捷徑，唯有落實清除積水容器不養蚊，才能避免登革熱發生，呼籲市民持續與市府團隊合作，共同阻斷疫情。

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