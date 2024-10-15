「双聖、茹絲葵代理商」出包！2批美國調味料檢出致癌物環氧乙烷

▲赫士盟從美國進口的風味鹽檢出致癌物「環氧乙烷」。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布本周邊境查驗不合格產品，其中有2批美國進口調味料檢出致癌物「環氧乙烷」，進口業者為「香港商赫士盟食品企業有限公司」。食藥署副署長林金富表示，該公司旗下很多家餐廳，違規產品不知道哪家用的，但目前都已在邊境攔截，全數退運或銷毀。

「香港商赫士盟食品企業有限公司」旗下知名餐廳包括raw、Nagi凪拉麵、美式餐廳双聖、Chili's，到茹絲葵牛排、麥笛昆BBQ，被業界譽為「台灣餐飲代理王」。

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林金富說，赫士盟本次不合格產品包括「綜合田園調味料」和「風味鹽」，兩款產品都分別檢出環氧乙烷2.7mg/kg和15mg/kg（標準：不得檢出），品牌都為SOLINA，全數不合格產品皆以退運或銷毀。而該業者6個月內有2次違規、共3批產品不合格，今天有2批，上一批則是7月的「蜂蜜燻辣醬」，食藥署已在今年8月12日就針對美國進口調味醬料採百分之百逐批查驗。

除了美國調味料之外，還有一批「欣臨企業股份有限公司」從越南進口的黑胡椒粉檢出環氧乙烷0.7mg/kg，品牌名為「MCCORMICK」，總計40箱、122.4公斤全數退運或銷毀。另外，還有「元貞環球有限公司」從中國大陸進口的「黃燈籠辣椒醬」檢出蘇丹色素一號，總計255公斤全數依規定銷毀。

▲「綜合田園調味料」檢出環氧乙烷。

▲黃燈籠辣椒醬檢出蘇丹色素。