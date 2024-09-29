幾歲給孩子手機？專家給答案　「越晚給不代表就不會成癮」

▲孩子幾歲時該給手機？一直以來困擾著許多家長。（示意圖／視覺中國）

文／親職講師趙逸帆

#手機使用六階段 #你必須收藏

●幾歲可以給孩子手機？

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我的回答：「當然越晚越好！」但你越晚給不代表孩子就不會成癮，最近連續收到幾個家長問我大學網路成癮、高中拒學的問題，這些家長都是高中才給手機。所以「年齡並不是唯一的參考標準」，如果沒有過程、沒有引導，不是每個孩子一拿到手機就能正向使用！

▲親職講師趙逸帆坦言，「越晚給不代表孩子就不會成癮」。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

我將我講座中常分享的階段做成圖文一次跟大家分享，以下內容僅供參考，會依照不同孩子的特質，或是家長陪伴的時間、量能有所調整！

▎嬰兒期（0～3歲）：避免使用時期

大部分的研究和論文都指出，這階段的孩子使用3C不僅會降低專注力和視力，更是會影響孩子的睡眠、大腦的生長，所以建議家長們不要在這個時候讓孩子接觸3C，如果孩子實在太鬧，或是無暇照顧孩子，可以找到適合他的玩具／學具，或找出讓他能夠轉移專注力的事情吧！

▎幼兒期（4～6歲）：他律使用時期

這個階段建議不要讓孩子能夠自主控制手機，如果想要讓孩子欣賞影片，可以由大人設定使用內容，這樣的目的除了把關影片外，也是讓小孩清楚知道，能否使用3C的權力在爸媽身上，我們就可以明確管理時間避免影響視力。也盡量選擇高度教育性質的影片，如果真的要看卡通可以看電視，或是比較大的平板，也是避免用小小的手機螢幕觀看。

▎中低年級（7～10歲）：功能使用時期

這個階段可以讓孩子開始探索3C，但必須是有「界線」的探索，不是漫無目的地滑、自選影片，而是讓孩子在有限的選擇中選擇，例如：下載幾個繪畫軟體、學習軟體，而影片清單也必須由家長設定好。而每天使用的時間必須被限制，平日不超過1小時，假日也不宜超過3小時，並且以「功能使用」為主，今天是繪畫日、明天的3C學習日，這樣的規劃會讓孩子正向來使用3C！

▎高年級（11～12歲）：引導使用時期

此階段可以慢慢讓孩子自己去設定3C使用的目的，如果要讓孩子玩手遊、滑短影片，可以嘗試讓孩子慢慢探索，但關鍵是「引導」，不是完全放手！引導的精神是兩個：首先，不把3C當獎勵，無聊時不能只找3C，目的就是讓孩子清楚知道3C是工具，不是玩具，如果他拿到手機只有娛樂，那他還沒到可以自主使用的年紀！第二，留意孩子使用前後的狀態，孩子選什麼遊戲、看什麼影片，看完之後有什麼想法？這些是我們要多次多方，主動跟孩子聊聊的！（可設定iWIN等防護軟體）

▎國中階段（13～15歲）：默契使用時期

在即將邁入青春期的階段，要好好坐下來引導孩子思考3C使用越來越難，當我們陪伴有做足，這階段重點會在「使用默契」，如果用規範、要求、契約這些詞太硬，可以試著跟孩子達成一些「共識」、「默契」，使用前先跟家長報備使用原因、方式、時長，這時候建議先給孩子備用機，或是借用的方式使用，這個階段也是測試孩子是否能夠進入自律使用的重要環節，如果孩子多次違反「默契」，那他使用的時間就應該被降低，直到他能夠自我控制，才有使用的權力！（可設定family link）

▎高中階段（16～18歲）：自律使用時期

自律使用的關鍵在於，使用3C會不會影響到生活、學習各層面，除了先列好手機條約再給個人手機後，違反的後果也要很清楚，做不到就退回「默契使用時期」，而自律使用不代表家長完全不用管、不去了解。這個階段其實親子關係才是決勝點，如何讓孩子敞開分享網路使用的狀況，而不是用偷看的方式，我想是最不容易的！

▲禁止孩子使用手機，並不是最好的辦法。（示意圖／記者許力方攝）

這三年接觸上百個家長諮詢，發現手機問題越來越嚴重，都是拖到最後一刻才求助，真的很無力……，加上這半年網路性剝削議題讓更多家長心慌，很多危機是我們不知道的。所以，我個人認為，3C教養課應該列為新世代父母必修課。

面對網路原生代的孩子，禁用或禁看已經不是最好的辦法，一再拖到高中後才給也只是先避開危險而已，面對網路世代，「理解」網路和「同理」孩子的需要才是最重要的，孩子要學的，不是能不能看，能不能使用，而是如何理解、如何分辨、如何規劃，才能做一個善用數位工具的人！

本文經授權轉自：不帆心家庭教室創辦人，親職講師與現場教師趙逸帆