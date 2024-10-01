B群可睡前吞！6款保健食品「服用時機」　營養師：吃錯傷腸胃

▲保健食品什麼時候吃最好？別再一把吞了。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

你的營養攝取均衡嗎？不少人因為三餐不正常、上班久盯電腦、睡不飽又便祕，就想靠吞保健食品喚回健康。但其實每種保健食品都有「最佳服用時機」，資深營養師李婉萍指出，吃錯時間輕則吸收率不高，嚴重可能會傷及腸胃，她一次盤點「6款超夯保健食品」什麼時候吃最好，你吃對了嗎？

保健食品別再一把吞，營養師李婉萍分析最佳服用時機：

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－維他命C：飯後吃

維他命C又稱為「抗壞血酸」，是酸性的，因此不建議空腹吃，容易傷胃。

衛福部建議每日攝取量：100～2000mg

－葉黃素：飯後吃

屬於脂溶性營養素，和含有油脂的食物一起吃，能提升人體吸收的利用率。

衛福部建議每日攝取量：6～10mg

－B群：依個人需求

屬於水溶性營養素，一般無限制食用時機，可針對個人需求服用，如果本身想要提神，可以選在早上服用維生素B1；若想改善睡眠者，則可在睡前服用維生素B6。

▼晚上睡不著、睡不好的人，或許可在睡前服用維生素B6。（示意圖／記者林緯平攝）

－益生菌：依各家廠商建議

可以順利抵達腸道、不被分解，因此不論何時都能食用。但服用時間仍依各家廠商建議，就會是最好的。

－魚油：飯後吃

屬於脂溶性營養素，食物中的脂肪會提高人體吸收度。

FDA建議每日攝取量：不超過2000mg

－膠原蛋白：空腹吃

沒有其他食物競爭，小腸可以先吸收；若有其他食物，有可能降低吸收度。搭配含維他命C的水果吃，具有加乘效果。