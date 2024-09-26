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醫界建議「罕藥專款歸零」患者驚愕　石崇良：總額不排除罕病

▲▼健保署長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

▲健保署長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保會昨日開會討論明年度健保總額，「醫院、西醫基層」兩部門總額協商破局，醫院代表提出將罕藥專款「歸零」，全數改由公務預算支付。罕見疾病基金會今（26）日發布聲明指出，此舉無疑斬斷所有病類近1.7萬罕病患者的治療生機。健保署長石崇良今受訪強調，罕藥目前沒有被排除在總額之外，明年預算絕對比今年更高。

明年度健保總額大餅首度突破9千億元，其中低推估為3.521%，相當於明年總額起碼有9112億元，而高推估則是5.5%，相當9286億元，更是有史以來最高。而健保會25日展開總額協商，4大總額部門中，僅牙醫、中醫取得共識，醫院、西醫基層均破局，預計將在27日健保會繼續討論。

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會中醫院代表認為，依照罕病相關法規，罕病藥費應該回歸公務預算，而非在總額之中，但遭到付費者代表與健保署反對，更主張應該加碼編列，造成雙方意見不一致。

罕見疾病基金會今日表示，全民健保「罕藥專款」自2005年正式納入總額迄今，醫界首次以避免專款漸漲排擠一般預算，致以間接影響點值為由，建議罕藥專款「歸零」未編列任何預算，令全國245種病類所有罕病患者驚愕之餘足感萬分遺憾。罕病基金會指出，罕藥專款僅佔總額約1.4%，如果「零預算」無疑斬斷所有病類近1.7萬罕病患者的治療生機。

石崇良今日出席活動受訪表示，今年罕藥經費已經達到100億元，明年還會持續成長，最近光是SMA的藥物400名病人全面接受治療，一年的藥費高達550億到600億元，400名病人就需近20到30元億預算，為此，行政院已經另外撥20億元公務預算到健保基金來挹注罕藥費用。他強調，罕藥使用明年預算絕對比今年更高，目前沒有被排除在總額之外。

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關鍵字： 健保 總額協商 罕病 罕藥 預算

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