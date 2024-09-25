男主動脈瓣狹窄恐猝死！三總護心天使複製計畫　在澎湖完成手術

▲三軍總醫院澎湖分院推動「護心天使複製計畫」以病人不動、醫療團隊動的原則，讓病人在離島可以做心血管外科手術。（圖／三總提供）

記者洪巧藍／台北報導

離島澎湖總共有90座小島，大部分要用交通船聯繫，加上當地人口結構65歲以上長者占19%，還有不少長者獨居或者老夫妻互相看照，加深醫療不足困境。三軍總醫院澎湖分院推動「護心天使複製計畫」，以「病人不動、醫療團隊動」的最高原則，將高品質的心臟血管外科醫療服務帶到偏鄉地區。

三總澎湖分院收治一位54歲的陳先生，菸齡將近30年，因胸悶、胸痛就醫檢查，發現主動脈瓣膜重度狹窄且嚴重鈣化，心臟的主動脈瓣膜面積只剩下0.77平方公分，除了可能導致心臟衰竭更有無預警猝死的風險；經評估應進行主動脈瓣膜置換手術。

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三總心臟外科醫師鄭旭智表示，原計劃將陳先生送回本島進行開心手術及後續醫療照顧，但個案考量有經濟與家庭因素，主動提出希望留在澎湖進行手術，三總澎湖分院即開始積極展開離島相關醫療支援作業，由內湖總院帶領澎湖分院醫療團隊進行跨島護心天使複製計畫。

▲三軍總醫院澎湖分院推動「護心天使複製計畫」，將高品質的心臟血管外科醫療服務帶到偏鄉地區。（圖／三總提供）

三總心臟血管內外科加護病房護理長鄭安芸指出，心臟手術全期護理及術後加護病房照護較為複雜，相當仰賴專業醫療團隊默契地合作，除手術難度外，術後的照護需密切監測血壓、心律等生命徵象，並最大程度的降低出血情形、預防心包膜填塞與冠狀動脈阻塞的發生風險。

另外，由於陳先生主動脈瓣膜鈣化嚴重，鄭安芸分析，此手術過程較一般主動脈瓣膜手術相關中風發生機率大很多，醫護團隊更需時時確認病人意識狀態及四肢肌力，由護理師指導，早期進行心肺功能復健運動，避免了譫妄及肌肉無力症的發生。

陳先生於術後第2天，即可下床活動，術後第四天，即能從加護病房轉至一般病房，且於術後第12天順利出院。對此，陳先生表示非常感激護理師及醫療團隊的鼓勵與協助，也對日後恢復的生活品質充滿希望。

三總心臟血管內外科於112年一年的總刀量已累積近500台，護心天使培訓「心室輔助器的照護流程」除了將重要的心臟及血管手術(冠狀動脈繞道手術、放置/更換/移除葉克膜(ECMO)手術、瓣膜手術)成功複製至澎湖分院，並且培訓更多具備心臟血管專科技能的護理師，透過遠距醫療、專業認證課程與輪調支援等多種策略，將這些專業技能帶入偏鄉地區。

由資深護理師進行一對一指導，通過階段性的理論與實際操作學習，讓受培訓的醫護人員能逐漸成為能夠獨當一面的心臟血管護理專家，充實在地醫療人力。

三總表示，這個計畫能讓偏遠鄉鎮居民能夠就地獲得高質量的心臟血管外科醫療服務，並把把艱難的心臟血管等大手術在地化及常規化，透過複製高品質重症照顧團隊，能有效縮小城鄉的醫療差距，實為偏鄉地區民眾福音。