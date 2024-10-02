腎臟「毒積太多」6症狀！　醫：常放屁小心

▲毒素吃進體內若未及時排出，恐都累積在腎臟。（示意圖／達志）

文／常春月刊

從西方醫學的角度來看，腎臟與肝、腸、肺及皮膚同為人體5大排毒器官。腎臟主要的排毒功能是過濾血液中的毒素和蛋白質分解後産生的廢料，從而得到乾淨的血液，讓毒素及廢料通過尿液排出體外。若腎臟功能不佳，體內的毒素堆積在血液中無法處理，便會造成所謂的「尿毒症」，就必須借助外在的過濾技術，也就是洗腎來救命了。

中醫觀點看腎 決定人體生命活力

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中醫師許朝貿指出，有別於西醫將腎臟歸屬於泌尿系統，中醫所指稱的「腎」，包含現代醫學的生殖泌尿系統、內分泌系統、免疫系統、腦下垂體及腎上腺軸等。從中醫的觀點來看，腎是一個人的先天之本，與壽命的長短密切相關。中醫認為腎中所蘊藏的精氣決定了人的生命活力。因此中醫強調保養腎氣的重要性，以維持人體的健康和活力。

最容易累積腎毒素的原因 多出自於飲食

所謂「病從口入」，如果經常飲食不當，導致體內經常吃進毒素，沒有及時排出的話，久而久之腎臟就會堆積很多毒素。許朝貿說，例如現行市面上充斥添加人工色素、香精、防腐劑、膨鬆劑、保鮮劑及抗氧化劑等的加工食品，以及遭到農藥污染的蔬菜、水果及重金屬污染的五穀雜糧、水產海鮮，都是常見的毒素來源。

▲時常放臭屁，且有強烈口臭和體臭現象，也是體內毒素累積太多的警訊。（示意圖／記者李佳蓉攝）

腎臟毒素累積過多的症狀

當腎臟累積一定程度的毒素之後，就會給我們的身體帶來不小的負擔，甚至還會引來各種腎臟疾病。那要如何知道自己是不是累積太多的毒素在體內，許朝貿說可以從以下的症狀來判斷：

1、容易皮膚癢， 皮膚經常出疹子、長痘子。

2、尿液有混濁的現象，尿量減少。

3、經常放臭屁，並且有強烈的口臭及體臭等現象。

4、容易疲倦、下肢水腫。

5、噁心、食慾不振。

6、骨骼與關節疼痛、腰膝痠軟，腰痛反覆發作，勞累或陰雨天時症狀加重。

這些毒素累積的情形，以中醫角度而言主要源於「脾腎虧虛」、「氣血不足」、「濕毒瘀阻」，中醫治療腎病的方法則是通過扶正補氣，通腑瀉濁，去瘀生新，針對個人體質可以適當使用黃耆、黨蔘、丹蔘與大黃等中藥，對於腎臟擁有良好的保護與代謝作用。

中藥茶飲 調理腎臟機能

平常的保養，許朝貿建議，可服用黃耆、枸杞所熬煮而成的補腎茶，黃耆可調控腎臟機能，枸杞可補腎、補腰。

．藥材：黃耆25克、枸杞5克。作法將上述藥材，加入800～1000c.c.的水煮15分鐘。

．飲用方式：1周喝1～3次，調理腎臟機能。

▲注意事項：如果已經是慢性腎病第3期以下的患者，建議還是要先經過專業中醫師的判斷適不適合飲用。

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