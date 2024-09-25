喝「玫瑰茶」拉超順！中醫師認證　5類人別亂喝

▲便秘、消化不良者，玫瑰花可調理腸胃通順。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張乃文／台北報導

都市傳說「早餐店大冰奶」會腹瀉，中醫師提到，其實中藥所使用的玫瑰花可舒緩因情緒壓力，導致全身血流不順暢的疾病或症狀，包括胸悶、經痛等，若壓力刺激自律神經影響腸胃機能時，有些人會出現便秘或消化不良等消化功能障礙，也可使用玫瑰花調理腸胃通順。但有5類人，包括孕婦、行經期女性、將動手術者、腸胃虛弱、空腹者等，應諮詢專業人士後再服用。

昌盛堂中醫診所中醫師林湘宛說，中藥會將玫瑰花作為藥材，通常是指玫瑰(Rosa rugosa)的乾燥「花蕾」。她表示，玫瑰花入脾、肝經，和血行血，理氣平肝氣，主要可舒緩因情緒壓力導致全身血流不順暢等各種疾病症狀，如胸悶、乳房脹痛、經期不順、經痛、抑鬱等。

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林湘宛指出，當壓力刺激自律神經並影響到腸胃機能時，有些人則是會產生消化不良、反胃、脹氣、便秘等消化功能的障礙，此時也能利用玫瑰花來調理腸胃的通順。

有些人會喝玫瑰花茶，林湘宛說，玫瑰花茶富含維生素C、多酚等成分，具抗氧化、促進鐵質吸收的作用，因此可以用於維持氣色紅潤、調節肌膚狀況，但仍要留意盡量選擇有機或經過檢驗沒有農藥殘留，且產地來源標示清楚的玫瑰花，確保飲用時的健康安全。

林湘宛表示，玫瑰花在保有原始色澤及天然香氣時才能達到最好的功效，注意外觀與味道。「凡事適量即可。」她說明，尤其具有藥性的食材更要遵守「中病即止」的原則，不可無限量的每日飲用。

玫瑰花茶清腸的效果佳，林湘宛提到，在中醫理論中具有使腸胃之氣能順利運行的作用，在現代藥理學研究也提到玫瑰花能促進膽汁分泌與刺激腸胃蠕動。同時，她提醒，孕婦、行經期女性、即將動手術者建議先諮詢專業人士，因玫瑰花具有活血化瘀作用，可能會增加出血的風險，應淺嚐即止。

由於玫瑰花茶含有單寧酸成分，林湘宛說，腸胃虛弱、空腹者喝多了容易刺激腸胃黏膜，因此平常腸胃較虛弱或是正處於空腹的人不太適合量大或長期服用。