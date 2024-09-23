一張圖秒測「黃斑部病變」！　醫：有4異常快就醫

▲黃斑部病變有「視力小偷」的稱號。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／常春月刊

現代人用眼過度，尤其幾乎無時無刻都使用3C產品，加上沒有讓眼睛適度休息的結果。根據111年全民健康保險醫療統計結果 ，台灣約690萬人因眼科疾病就診，較前一年新增了大約11萬人 ，也就是說，平均每3人約有1人因視力問題就醫 。

中華民國愛盲協會理事長暨臺北市立萬芳醫院眼科專任主治醫師吳建良指出，影響視力的眼睛疾病很多，其中的黃斑部病變有視力小偷的稱號，常有人已經一眼嚴重看不清了，但因為另一眼的補償作用，而遲遲未來看診治療。

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根據統計，有視力障礙的長輩當中，每4位就有1人是黃斑部病變所造成的，而每10個失明長輩中，就有1人是黃斑部病變患者。可見得，黃斑部病變是老人的視力殺手。

3種類型的黃斑部病變

吳建良表示，黃斑部病變因不同的致病原因，發生部位的不同，而有不同分類；因年齡老化而起的濕性年齡相關性黃斑部退化病變Neovascular Age-related Macular Degeneration，簡稱Namd，還有一種是多足型脈絡膜血管病變型黃斑部病變Polypoidal Choroidal Vasculopathy，簡稱PCV，若是因糖尿病或高血糖而引起的，叫做糖尿病黃斑部水腫Diabetic Macular Edema，簡稱DME。

這三種疾病的致病機轉相似，但源自不同地方的血管增生和滲漏，「黃斑部發生病變的過程，可以說是近似於買到漏水屋，但因為沒有及時修補水管，一開始可能只是潮濕、出現壁癌等細微的小問題，但因為沒有採取行動，讓房子盡快恢復『乾燥』，就會造成結構上的嚴重損害，有可能造成永久性的視力受損，甚至導致失明。」

規律治療是關鍵

任何疾病都是及早發現並治療很重要，黃斑部病變也是一樣，尤其是要有耐心規律的治療；即便有高達近9成的人認為規律治療黃斑部病變很重要，但仍有34%的患者難以規律回診治療 ，可見得提升患者治療穩定性是一項重要的挑戰。

吳建良強調，對於患者而言，視力的改善是直觀的感受，想要提升治療積極度，決勝點就在於能否快速控制病程，幫助其揮別霧濛濛、扭曲、黯淡、出現黑點的視覺，進而改善生活品質。在患者對療程具有足夠的信心之後，再視患者治療情況、需求，調整治療頻率，更是幫助患者長期對抗黃斑部病變的關鍵。

出現4大症狀就可能有風險

吳建良進一步說明，現在有些藥物對於3種類型的黃斑部病變有治療效果，以雙機轉眼內注射藥物來說，可以減少眼睛內不正常血管增生，並且能讓血管更穩定，避免漏水屋中，又出現更多破裂的水管，同時也改善原本水管漏水的問題，雙管齊下達到「速乾」的成效。除了可以幫助患者及早控制病程、改善症狀以外，未來也有望將治療週期延長至每4個月一次，打造患者感受與便利性兼具的療程。

▲▼跟著上述4步驟，透過「阿姆斯勒方格表」秒測是否有黃斑部病變。（圖／傑登醫師授權提供）

吳建良提醒，為了守護自己與家人的視力健康，建議每個月都透過阿姆斯勒方格表（Amsler grid），用短短的30秒快速檢測是否有黃斑部病變風險。「在檢測前，先戴起自己的老花或是近視眼鏡，並確保雙眼與方格表保持30公分的距離；檢測時，先以左眼單眼凝視表格中心黑點，完成後則換成右眼再做一次，即可完成」，吳建良理事長強調，「凝視表格時，只要出現模糊、扭曲、出現黑點、顏色黯淡4大症狀，無論明顯或是只有一點點變化，都具備黃斑部病變的風險，建議一定要及早到醫療院所進行檢查。」

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