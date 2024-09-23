一堆小孩生病！醫驚見「滿滿疹子和嘴破洞」　急示警1件事

▲醫師近期收治不少「滿滿疹子和嘴巴破洞」的病童。（示意圖／黑倫醫師授權提供）

記者李佳蓉／綜合報導

感染科醫師李韋辛突發文吐苦水，「今天大概是我近期看診以來最痛苦的一天」，文中描述他近日收治多名國小病童，病徵「滿滿的疹子和嘴巴破洞」，有人發燒驗了3種病毒全都陰性，也有人水痘冒全身，2人口腔黏膜破洞，讓他崩潰示警，「拜託各位小朋友要好好洗手啊，手不要放嘴巴。」

最近好多孩童生病！李韋辛醫師在粉專《林園海邊感染醫 李韋辛醫師》發文指出，某國小一個班有4人發燒，其中1人住院，2人在他診所看診，其中1人昨（22）日回診還在發燒，驗了流感、腺病毒、呼吸道融合病毒快篩，全部都陰性，喉嚨底沒有非常紅、也沒有破洞，「到底是什麼病毒搞到全班群聚，也沒有答案。」

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第二位則是身上和臉都有水痘的小三學童，李韋辛醫師說，儘管沒有古早時代的全身都是水痘，但一眼就可明顯地分辨出來。他提醒家長在孩子入學前，可自費多打一劑水痘疫苗，保護力可到95%以上。

▲醫師示警孩子們別把手放進嘴裡。（示意圖／視覺中國）

接著是2名嘴巴破洞的孩子，李韋辛醫師表示，女童因「嘴巴破洞」被阿嬤帶來，一看很像腸病毒，並表示哥哥前幾天也曾求診，被診斷為腸病毒，但後來至醫院檢查則說是皰疹病毒，「我驚訝了一下，再重新看一下小妹妹的喉嚨，都破比較後面，而且牙齦都沒有破洞或腫起來，手掌也有一些疹子，怎麼看都比較像是腸病毒。」

李韋辛醫師接著說，另一個嘴破的孩子上顎有很多紅點，但懸雍垂附近未見明顯破洞，牙齦沒有腫，可是兩邊臉頰和貼合牙齦的黏膜有破洞，難以區分是皰疹性齒齦炎還是腸病毒，前者主要是牙齦發炎紅腫，並且由前往後破洞；腸病毒則較偏向喉嚨後方破洞，接著往前破。不過最終應為腸病毒，「因為同班有同學來看診是腸病毒」。

該名個案也讓李韋辛醫師無助喊，「實在有夠難分，明明都是症狀治療就好，但是卡在一個可以去上學，一個不能去上學，到底是要為難家長還是為難老師呢？我也好崩潰。」

最後則是喉嚨痛和手掌起疹子的小學生，李韋辛醫師說明，手上長的並不是典型腸病毒一顆顆的疹子，而是「多形性紅斑（Erythema Multiform）」，原本推測嘴巴裡會看到皰疹性齒齦炎，「結果什麼破洞都沒有」。此時孩子還開心地說「以前也有過這樣子喔！」至於是病毒黴漿菌感染或是其他藥物引起，只能等下次回診再觀察。