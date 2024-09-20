41歲男剛新婚就更年期！　「1分鐘繳械」讓他自信崩潰

圖文／NOW健康

41歲「阿信」去年剛新婚不久，未料房事相當不順，不僅「1分鐘就繳械」，他還自嘲「連等候勃起時間都比愛愛時間長」，嚴重打擊自信心。除了性功能問題外，阿信白天上班沒多久也容易「虛累累」，到醫院安排抽血檢測才發現睪固酮指數偏低，醫師判斷應是男性更年期提早報到，評估後給予睪固酮補充治療，改善相關症狀。

年過40睪固酮下降 小心男性更年期提早報到

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑表示，最近有不少門診患者詢問性功能障礙問題，多數都是50、60歲，但也不乏40歲出頭的中年男子，最普遍的狀況都是體力變差、性慾衰退、勃起時變得較不堅挺，甚至覺得整天都缺乏活力、生活沒有樂趣等，嚴重者甚至會變得悲觀，對於未來沒有期待等等，諸如上述的前兆，都代表可能已經進入「男性更年期」。

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男性體內會有多種雄激素，也稱為男性荷爾蒙，其中包含雙氫睪固酮（DHT）、雄烯二酮（Androstenedione）及脫氫異雄固酮（DHEA）等，邱鴻傑指出，其中「睪固酮」是人體中最重要的男性荷爾蒙，其作用十分廣泛，與人體肌肉脂肪組成、心血管內皮細胞、活血球生成、骨質密度、男性發育與生殖功能、甚至情緒壓力皆有相關性。

邱鴻傑提到，睪固酮分泌濃度高峰期約在15至30歲，隨著年齡增加會以每年1至2%的速率下降，40歲後恐開始出現較明顯的「男性更年期」症狀，約到45至55歲間會更加明顯。加上近年來受到壓力、肥胖及不良飲食習慣影響，國人睪固酮不足有年輕化的趨勢，甚至有人不到40歲就發生，患者經常會嘆息，「抓不住青春的尾巴」！

男性更年期如何判定？抽血檢測、症狀表現是診斷關鍵

為了確認男性是否進入更年期，臨床上會抽血檢測睪固酮濃度，同時以患者症狀作為診斷的依據，邱鴻傑說明，一旦生化檢測睪固酮濃度低於300或350ng/dl（每個治療準則仍有些許差異），及符合低睪固酮臨床症狀時，就會評估是否需服藥改善。

邱鴻傑也表示，睪固酮不足在治療上一般會採用針劑、經皮膚凝膠、經鼻內凝膠或者口服製劑荷爾蒙，但建議患者必須與專科醫師評估以及完整檢查，例如排除潛在攝護腺癌等，才能開始補充治療。

邱鴻傑強調，有許多因素會讓男性更年期提早報到，除了先天睪丸發育障礙、睪丸受到細菌或病毒感染等影響外，過度酒精攝取、過大壓力也會導致睪固酮分泌減少，甚至代謝症候群肥胖引起的低睪固酮，都可能使男性更年期提早到來，因此正常飲食、規律運動仍是避免老化的不二法門。

# 首圖來源／亞洲大學附屬醫院提供



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