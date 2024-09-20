吃冰會經痛、黑糖能止痛？　「生理期迷思」營養師一次解

▲經痛困擾著許多女生，你也是一吃冰、一喝冰水就痛嗎？（示意圖／達志）

文／華人健康網

女性月經來潮出現經痛，是常見的困擾，有關引起經痛或是緩解經痛的迷思也不少，像是「吃黑糖、紅糖可以緩解經痛？」、「吃冰、喝冰水容易造成經痛？」、「吃太油會不會引起經痛？」究竟這些食物是否真能改善經痛？或者會讓經痛更嚴重？來聽聽林世航營養師怎麼說。

迷思一：吃冰、喝冰水會引發經痛嗎？

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吃冰、喝冰水會引發經痛嗎？林世航營養師表示，過去常說女生吃冰或喝冰水會造成宮寒，而讓月事不順或引發經痛等問題，而這個議題始終是中西醫爭論的地方。2020年的研究指出，在攝取平均為480毫升的冰飲（攝氏12度），胃部液體溫度從36.5度降低至23.3度，但在5分鐘時即回復到30度，且在15分鐘左右回到35度（1），所以應該不至於造成體質改變，或者影響健康。

▲吃冰是否會引發經痛，每個人感受不同。（示意圖／記者許力方攝）

不過，在2024年有一篇文獻，專門在探討冷水、吃冰、室溫等「冷暴露」，與東西方女性經痛的相關性，實驗結果如下（2）：

整理一：喝冰水會經痛嗎？

•除了加州，其他州的白人女性在冬天喝冰水與經痛有顯著正相關

•並未發現亞裔女性喝冰水與經痛的相關性

整理二：吃冰會經痛嗎？

•亞裔女性在冬天吃冰的頻率，與經痛嚴重度有顯著相關

•並未發現白人女性喝冰與經痛的相關性

雖然結果有參差，但此篇研究依然給出以下結論：

「冷暴露」與經痛發生頻率、經痛嚴重程度有著顯著相關

雖然沒有辦法釐清因果關係，但是，林世航營養師建議，如果個人感受強烈，還是可以避免攝取冰飲或冰品，以舒適為優先。

▲研究發現，紅（黑）糖有助舒緩經痛，但吃太多糖也不是好事。（示意圖／免費圖庫pixabay）

迷思二：黑糖、紅糖可以改善經痛？還是會變嚴重？

整理一：黑糖、紅糖是否可以緩解經痛？

傳統華人食療中，黑糖與紅糖常作為月經來時的食補，雖然缺乏大規模與國際性的研究，但仍然有小型研究指出黑糖或紅糖可能具有緩解經痛的效果。

•護理雜誌2013年，有篇針對台灣南部專科學校586位女生進行研究，結果發現攝取「薑棗紅糖茶」有助於舒緩經痛（3）。

整理二：常吃糖會不會引發經痛？

雖然吃黑糖、紅糖，可能有助於舒緩經痛，但長期嗜糖反有可能與經痛有關，雖然研究有些不一致，但依然有3篇文獻指出攝取過多的糖會與經痛顯著相關（4）。 嗜糖也不是個好事，所以如果是喜歡喝含糖飲料、吃甜點的女生，或許可以減少糖攝取量來嘗試是否能改善經痛問題。

整理三：吃太油會不會引起經痛？

目前針對油脂攝取與經痛的研究不多，有研究指出攝取較多的飽和性脂肪酸，像是牛油、奶油等，與經痛有相關，而吃低油飲食的女生，月經來時經痛症狀會比較輕微（4）。

整理四：吃太鹹會不會引起經痛？

雖然有研究認為高鈉飲食與經痛沒有顯著關係，但也有文獻指出吃得比較鹹的女生，其經痛發生機率比較頻繁（4）。 吃太多鈉也不利於血壓等健康，若有經痛的女生，也不妨讓飲食更加清淡些，或許對經痛也有些幫助。

結語：

林世航營養師表示，經痛與飲食習慣、內容的關聯都尚未完全確立，所以建議如果常常發生經痛的女生，可以試著改變自己的飲食習慣，嘗試減少冰水、冰品、吃清淡一些，或許出現改善，也是件好事。

文獻來源：

1.Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2000. 10(4):394-403

2.Int J Environ Res Public Health. 2023. 21(1):56

3.護理雜誌。2013。60。3。第40-50頁

4.Gynecol Obstet Invest . 84(3):209-224

本文經授權轉自：華人健康網《經痛吃黑糖、紅糖可以緩解？吃冰、喝冰水容易經痛？迷思一次破解》

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