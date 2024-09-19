她手指長斑塊以為濕疹！擦藥1年都沒好才知罹癌　光動力治療助改善

▲94歲的蔡老太太在右手無名指出現無症狀斑塊。（圖／台北榮總提供）

記者洪巧藍／台北報導

94歲的蔡老太太在右手無名指出現無症狀斑塊，一開始還以為是濕疹，擦過許多診所開立濕疹藥膏都未見改善，在長達一年時間未消情況下，輾轉到台北榮總就醫，經過切片檢查結果顯示為「鱗狀細胞原位癌」。醫師表示，因患者年事已高，加上病灶位於肢端不易手術，接受光動力治療一次後病灶脫屑，泛紅大幅改善，後續接受第二次治療已無明顯病灶。

收治個案的台北榮總皮膚部醫師張綜顯表示，皮膚上皮細胞癌（包含基底細胞癌及鱗狀細胞癌）是最常見的皮膚癌，而日光角化症則是一種癌前期病變。這些病灶常以紅色或黑色脫屑斑塊為表現，患者常誤以為是濕疹，久治不癒才前來求診，可能因此延誤治療，而經年累月的陽光曝曬是上皮細胞癌及日光角化症的最常見的危險因子。

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▲台北榮總皮膚部醫師張綜顯說明光動力療法成果。（圖／台北榮總提供）



張綜顯說明，表淺上皮細胞癌及日光角化症的患者，若不想手術、年紀大或共病多而不宜手術，或具局部多發性病灶，光動力治療（photodynamic therapy）是一個很合適的治療選擇。透過在患部塗抹感光劑，再經適當光線照射（通常為穿透深度較高的紅光），使代謝後的感光劑釋放自由基，達到破壞癌細胞的目的。

張綜顯表示，由於可以大面積塗抹感光劑及接受光線照射，因此光動力治療特別適合分布廣泛的多發性病灶。通常經過1到3次療程，大部分的皮膚表淺上皮細胞癌及日光角化症可以徹底被清除。光動力治療已被證實具有使肌膚回春的效果，可以有效減少皮膚細紋及色素不均。

台北榮總皮膚部也引入較低濃度的感光劑，用於治療其他良性皮膚疾病，例如青春痘、酒糟以及生殖器病毒疣（俗稱菜花）等。

另有一名80歲陳老先生，因頭皮上紅色脫屑斑塊困擾多年，經切片確診為「多發性日光角化症」，因高齡且病灶散佈整個頭皮，不適合接受手術，選擇接受光動力治療，一次療程後大幅改善，頭皮已無臨床可見病灶，追蹤一年半後無復發跡象。