ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

她手指長斑塊以為濕疹！擦藥1年都沒好才知罹癌　光動力治療助改善

▲▼台北榮總皮膚部醫師張綜顯說明光動力療法成果。

▲94歲的蔡老太太在右手無名指出現無症狀斑塊。（圖／台北榮總提供）

記者洪巧藍／台北報導

94歲的蔡老太太在右手無名指出現無症狀斑塊，一開始還以為是濕疹，擦過許多診所開立濕疹藥膏都未見改善，在長達一年時間未消情況下，輾轉到台北榮總就醫，經過切片檢查結果顯示為「鱗狀細胞原位癌」。醫師表示，因患者年事已高，加上病灶位於肢端不易手術，接受光動力治療一次後病灶脫屑，泛紅大幅改善，後續接受第二次治療已無明顯病灶。

收治個案的台北榮總皮膚部醫師張綜顯表示，皮膚上皮細胞癌（包含基底細胞癌及鱗狀細胞癌）是最常見的皮膚癌，而日光角化症則是一種癌前期病變。這些病灶常以紅色或黑色脫屑斑塊為表現，患者常誤以為是濕疹，久治不癒才前來求診，可能因此延誤治療，而經年累月的陽光曝曬是上皮細胞癌及日光角化症的最常見的危險因子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台北榮總皮膚部醫師張綜顯說明光動力療法成果。（圖／台北榮總提供）

▲台北榮總皮膚部醫師張綜顯說明光動力療法成果。（圖／台北榮總提供）

張綜顯說明，表淺上皮細胞癌及日光角化症的患者，若不想手術、年紀大或共病多而不宜手術，或具局部多發性病灶，光動力治療（photodynamic therapy）是一個很合適的治療選擇。透過在患部塗抹感光劑，再經適當光線照射（通常為穿透深度較高的紅光），使代謝後的感光劑釋放自由基，達到破壞癌細胞的目的。

張綜顯表示，由於可以大面積塗抹感光劑及接受光線照射，因此光動力治療特別適合分布廣泛的多發性病灶。通常經過1到3次療程，大部分的皮膚表淺上皮細胞癌及日光角化症可以徹底被清除。光動力治療已被證實具有使肌膚回春的效果，可以有效減少皮膚細紋及色素不均。

台北榮總皮膚部也引入較低濃度的感光劑，用於治療其他良性皮膚疾病，例如青春痘、酒糟以及生殖器病毒疣（俗稱菜花）等。

另有一名80歲陳老先生，因頭皮上紅色脫屑斑塊困擾多年，經切片確診為「多發性日光角化症」，因高齡且病灶散佈整個頭皮，不適合接受手術，選擇接受光動力治療，一次療程後大幅改善，頭皮已無臨床可見病灶，追蹤一年半後無復發跡象。

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

關鍵字： 皮膚癌 光動力治療 台北榮總

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

上班族「1習慣」害人罹癌、早逝！　醫：運動也難救

年輕人「罹癌機率」和肥胖有關？醫師曝：4大關鍵原因

兩岸同婚部分解套！民團：開了一道「窄門」，變相要求繞道結婚

全聯「在家吃早餐」買1送1來了！銅板價麵包、日式炊飯　咖啡必囤

她手指長斑塊以為濕疹！擦藥1年都沒好才知罹癌　光動力治療助改善

GG突萎縮2cm！泌尿專家點名「4因素」讓陰莖變短　用太多也NG

日喝「1健康飲品」！她手發癢慘變黑　醫搖頭：很多人搞錯

美麗人生產後護理之家 「全方位貼心思維」　 照顧好媽咪寶寶

嘉義基督教醫院首創多國語音藥袋　新住民用藥更方便

蝸牛粽驗出高濃度托福松！毒物醫「有2解毒劑可用」逾2天恐無效

讀者迴響

回到最上面