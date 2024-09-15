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大腸癌前病變警訊！　醫盤點6種人有「息肉臉」

▲▼腸息肉。（圖／台中慈濟醫院提供）

▲中年、肥胖、第一次照大腸鏡，對健康不重視者，容易長大腸息肉而不自知。（示意圖／台中慈濟醫院提供）

記者李佳蓉／綜合報導

大腸息肉是大腸癌前病變的警訊，然而有沒有息肉，看「臉」就能看出來嗎？肝膽腸胃科醫師葉秉威以他做過5、6萬支大腸鏡的經驗，歸納出容易患有「大腸腺瘤」的外觀與特徵，包括年齡45～50歲以上、多為男性、身材大多肥胖以及拒絕切除息肉者等等。而他也強調，純屬個人經驗分享，且不適用於鋸齒狀腺瘤這種息肉。

醫師葉秉威在粉專胃腸專家 葉秉威醫師發文分享，患者是否有大腸息肉「當然不能看臉預測」，而是要看患者整體的身形所做的判斷，不過就是個統計學罷了。而他以臨床上做過5、6萬支大腸鏡的經驗，歸納出容易長大腸腺瘤的「6大特徵」：

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1. 中年，年齡約莫45～50歲以上

2. 首次做大腸鏡

3. 男性更多於女性

4. 身形通常多為肥胖，尤其是胖在肚子上的「中央型肥胖」

5. 言行舉止間，流露出對健康的不重視或是不作為

6. 如是健診患者，通常拒絕切息肉的比較容易會發現息肉

▲▼胖,宅男,肥胖,減肥,吃飯,漢堡,速食。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲肥胖又飲食不健康者，長息肉風險本來就比較高。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

葉秉威說明，管狀腺瘤的生成，和年齡、性別、體重、飲食型態及是否有抽菸喝酒息息相關，因此45～50歲正是開始要做大腸癌篩檢的年齡；而體重偏重的患者，飲食大多不太健康，通常是高熱量，多吃肉、少吃青菜和少運動者，息肉發生風險本來就比較高；另第一次照大腸鏡的患者，「息肉都養了數十年了，也沒有人幫忙清一清，自然風險高。」

葉秉威接著說，對自身健康不重視者，本來就不太會著重於攝取健康的原型食物或是保持適當體重，菸酒也大多不忌諱，因此有大腸息肉不是很意外。最後，他也表示，通常拒絕切除息肉的患者，大概都會發現息肉，「這可以說是莫菲定律，現代版的都市傳說了吧！」

葉秉威指出，看完上述描述，民眾可看看周遭的親友，是否有所謂的「息肉臉」，若有，不妨考慮於健檢時接受大腸鏡檢查。不過他也強調，以上歸納純屬個人經驗分享，且不適用於「鋸齒狀腺瘤」這種息肉，因該種息肉好發於年輕、女性，及偏瘦的患者身上。

眾騎士見妹子紛紛禮讓　紳士：心臟噗通噗通跳

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