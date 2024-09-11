長照換照亂象！長照本科生崩潰　4年苦讀竟與移工同等

圖文／NOW健康

針對衛福部於執行長照專業服務人員訓練時，缺乏配套，且系統之間，聯繫不足，產生各種亂象，監察委員調查後，要求檢討研議。衛福部提出改善方法，包括「逐步調整長照專業服務資格，符合法定品質」、「持續優化及簡化長照人員繼續教育積分系統、「推廣長照相關科系畢業生學分採認、跨專業積分抵免制度」等。

醫事團體不滿換照亂象 指衛福部未善盡說明

專業醫事團體日前向監察院陳情，認為衛福部未善盡事前說明及溝通，導致長照專業服務人員原接受的「8+4」課程不被認可，需再花費時間及經費，重新受訓。此外，資訊系統配套不足，亂象叢生。

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政府自106年推動長照2.0計畫迄今，長照服務人員認證陸續到期，監委調查結果指出，衛福部未善盡事前說明及溝通，讓原接受109年間「長期照顧專業人員數位學習平台之復能實務專業服務基礎訓練8小時線上課程及地方政府自辦之個案研討4小時實體課程（8+4）」之專業人員課程不被認可，需再花費時間及付費重新受訓衛福部認可之Level Ⅱ及Level Ⅲ課程，甚至連資深長照服務人員及相關課程講師亦須重新受訓，引起專業人員錯愕與不滿。

衛福部換照積分引混亂 業者自行承擔苦果

此外，衛福部未能於「長照人員繼續教育積分系統」即時提供長照服務人員查詢，因配套不足，衍生諸多爭議及產生各種亂象，例如，長照服務人員上完課2個月後還查不到積分；外籍移工受訓後，也查不到積分。另發現，衛福部當初將長照業務由「護理及健康照護司」移交給「長期照顧司」時，部分移交資料不見了，導致衛福部再要求相關公會提供受訓名單。

調查報告也發現，由於衛福部教育積分查詢系統頻出狀況，難以查詢，民間團體只好自聘大量工讀生，手工處理積分系統。照顧服務員急著了解自己按照衛福部新規定，還要補什麼積分，但上網卻查不到過去的積分紀錄、一直出問題，長照人員紛紛表示，要查積分就是一個痛苦。

換照制度壓縮本科學生 恐壓縮學生就讀意願

此外，截至112年7月底止，醫事專業人員取得長照人員認證人數4萬6183人，但實際提供專業服務專業人數僅為3,399人。再者，目前大專院校就讀長照相關科系學生約有1萬2千餘名學生，接受4年正規教育後，卻必須與外籍移工、照顧服務員等一樣，接受內容完全相同「繼續教育」120學分，學生被迫再度學習已學習過的知能。

教育部技職司官員指出，學生經過4年辛苦學程，但外部只要90小時訓練，就同樣可以具長照服務員資格，所以學生就讀意願下降，很多科系就停招了。為此，監察委員田秋堇、林郁容等調查報告促請衛福部會同教育部，加強檢討改善醫事人員、長照科系學生之繼續教育學分抵免，以落實維護長照被照顧對象權益。

衛福部出面回應 因應人力需求暫行措施

對此，衛福部回應，長照2.0計畫推動以來，依據國際趨勢與經驗，參考北歐模式，逐步建立專業服務規範，107年起規劃推動修正3階段專業人員培訓課程（Level I至III），以提高專業服務水準，惟107至109年長照專業服務案件成長快速，惟Level II至III修正課程未及公告，爰於109年推出「8+4」課程，以導正專業復能服務非醫療復健，因應急需人力之暫行替代培訓措施。

為精進長照醫事人員之復能專業知能、並透過個案研討增強跨專業及團隊合作能力，甫於110年更新Level II及III課程，111年1月20日公告之「長期照顧服務申請及給付辦法」明訂提供專業服務應符合本部公告資格及完成認可訓練之長照人員或團隊，於112年1月9日並修訂「長照專業服務手冊」，周知各縣市政府及專業醫療團體長照專業服務人員應完成本部公告指定訓練課程認定原則，且相關規定給予緩衝至113年3月1日才全面實施檢核作業，確保服務符合規範。

至於長照相關科系畢業生學分採認方面，長照人員可透過臨床討論、學術研討會及國內外進修等8種途徑取得繼續教育積分，如果在學期間已取得長照人員資格經認證後，修習學校開設的相關課程，可申請繼續教育積分採認或抵免。

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