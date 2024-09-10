北車遊民遭砍不治「疑被嚇死」！　醫揭有可能：一般人也別亂嚇

▲北車地下街街友砍人事件，其中1名男子疑遭嚇死。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張乃文／台北報導

台北車站「Z區地下街」5日晚間傳出一起離奇死亡案件，一名男子被砍傷後，經搶救仍宣告不治死亡；但醫師推測，死者身上的刀傷並不致命，可能是驚嚇過度而死亡。台安醫院心臟內科主任暨心導管室主任指出，這確實是有可能發生的，當人在急性壓力下，受到驚嚇或情緒急劇波動，就容易有意外事件。

對於「驚嚇過度而死亡」的情況，林謂文說，「當然有可能」，包括慢性疾病、心臟、心血管疾病史等，都可能是原因。他提到，當人在急性壓力下，受到驚嚇或情緒急劇波動，如大喜、大悲、大怒等，會刺激交感神經，讓血壓突然上升、心跳變快，此時會容易發生意外事件，像是腦中風或腦出血等。

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林謂文分析，當被砍傷時，可能就是在極大壓力的狀態下，可能心跳血壓非常高，本身有一些心臟血管疾病時，就容易誘發意外，就此案的結果推論，確實又可能是因為急性壓力或急劇的情緒導致猝死。

林謂文說明，後續的處置若是因為受到極大驚嚇而有昏迷、休克的狀況，一旦倒下，會以一般急救方式盡速處理，包括查看生命徵象、有無反應，確認呼吸心跳，若必要時要進行CPR急救，並盡速送醫，就如同在路上看到有人猝倒的急救處置。

同時，林謂文提醒，若患者因驚嚇而就醫，後續要避免受到同樣刺激，此時留意不要大聲叫他、抓他或搖他，必須讓病患保持絕對安靜。他說，其實不管是誰都不太經得起急劇的驚嚇，因為很難斷定是否會誘發心腦血管意外，有些心律不整就可能是刺激造成，但還是要提醒長者、慢性疾病史、曾有心血管疾病的病人、身體有不適等不穩定的情況，要避免受到驚嚇。

林謂文也說，平時盡量不要開嚇人的玩笑，國外就曾有過案例是因此猝死，「嚇死」是真的有可能發生的。