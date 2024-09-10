ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

北車遊民遭砍不治「疑被嚇死」！　醫揭有可能：一般人也別亂嚇

▲▼北車地下街街友砍人，1男疑遭嚇死。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北車地下街街友砍人事件，其中1名男子疑遭嚇死。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張乃文／台北報導

台北車站「Z區地下街」5日晚間傳出一起離奇死亡案件，一名男子被砍傷後，經搶救仍宣告不治死亡；但醫師推測，死者身上的刀傷並不致命，可能是驚嚇過度而死亡。台安醫院心臟內科主任暨心導管室主任指出，這確實是有可能發生的，當人在急性壓力下，受到驚嚇或情緒急劇波動，就容易有意外事件。

對於「驚嚇過度而死亡」的情況，林謂文說，「當然有可能」，包括慢性疾病、心臟、心血管疾病史等，都可能是原因。他提到，當人在急性壓力下，受到驚嚇或情緒急劇波動，如大喜、大悲、大怒等，會刺激交感神經，讓血壓突然上升、心跳變快，此時會容易發生意外事件，像是腦中風或腦出血等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林謂文分析，當被砍傷時，可能就是在極大壓力的狀態下，可能心跳血壓非常高，本身有一些心臟血管疾病時，就容易誘發意外，就此案的結果推論，確實又可能是因為急性壓力或急劇的情緒導致猝死。

林謂文說明，後續的處置若是因為受到極大驚嚇而有昏迷、休克的狀況，一旦倒下，會以一般急救方式盡速處理，包括查看生命徵象、有無反應，確認呼吸心跳，若必要時要進行CPR急救，並盡速送醫，就如同在路上看到有人猝倒的急救處置。

同時，林謂文提醒，若患者因驚嚇而就醫，後續要避免受到同樣刺激，此時留意不要大聲叫他、抓他或搖他，必須讓病患保持絕對安靜。他說，其實不管是誰都不太經得起急劇的驚嚇，因為很難斷定是否會誘發心腦血管意外，有些心律不整就可能是刺激造成，但還是要提醒長者、慢性疾病史、曾有心血管疾病的病人、身體有不適等不穩定的情況，要避免受到驚嚇。

林謂文也說，平時盡量不要開嚇人的玩笑，國外就曾有過案例是因此猝死，「嚇死」是真的有可能發生的。

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

關鍵字： 嚇死 街友 北車

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

天晟醫院、元智大學締結簽約　培育護理專才4年獎助金逾620萬

北車遊民遭砍不治「疑被嚇死」！　醫揭有可能：一般人也別亂嚇

高雄弱勢失能長輩機構養護費提高　陳其邁：明年起加碼補助2千

28歲OL尿尿完一看「馬桶全是血」　醫穿刺3小洞快速消融痔瘡

「蚵粉」當心！新型諾羅病毒捲土重來　中秋後腹瀉恐上看15萬人

江蕙罹癌化療「肺栓塞、大出血」　醫推測可能是3種癌

開學首周全國腸病毒停課72班！疫情已達高峰　中秋前後仍是高點

台南葡吉3產品過期！中秋食品稽查　新北麵包坊作業環境有貓

屏東縣衛生局抽檢月餅等中秋應景食品　74件全數合格

M痘+5！60多歲男成「今年最年長個案」　曾和不特定網友親密關係

讀者迴響

回到最上面