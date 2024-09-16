8種肚子痛不要拖！醫教「九宮格區分法」　秒抓哪器官出事

▲有8種肚子痛合併症狀，醫師示警不能拖。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

肚子痛的經驗人人有，胃腸肝膽科醫師趙有誠示警，當出現腹痛到冒冷汗、排出柏油色糞便，或是嘔吐嘔血，不管餓也痛飽也痛，就得立即就醫別拖了。此外，他也分享臨床上會將腹痛的位置分做「九宮格」，以此初步判斷受傷的器官及可能病因，例如右上腹痛恐是肝、膽或大腸疾病，正下方則可能是膀胱或婦產科疾病所引起。

台北慈濟醫院院長、胃腸肝膽科主治醫師趙有誠在《健康2.0－名醫觀點》頻道中說明，門診中常會遇到因肚子痛而求診的患者，在詢問病史時，會請對方描述腹痛的位置，並透過「腹部九宮格區分法」初判是哪個器官出問題：

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－右上腹痛：可能是肝、膽或大腸疾病。

－右中腹痛：可能是升結腸或輸尿管，有時疼痛感會從後方延伸過來。

－右下腹痛：是大腸、小腸交界處，同時也是膀胱和輸尿管交界的地方，還有闌尾和女性的卵巢。

－上腹痛：疾病可能來自食道、胃、十二指腸或是胰臟、膽。

－中腹痛：是小腸的位置，有時大腸痛也發生於此處。

－下腹痛：膀胱以及婦產科疾病。

－左上腹痛：大多為腎臟或降結腸問題。

－左中腹痛：恐是小腸、腎臟或輸尿管的問題。

－左下腹痛：為卵巢或是輸尿管的位置。

▲腹痛伴隨著8大症狀請盡速就醫。（示意圖／記者李毓康攝）

此外，肚子痛的形式也很重要。趙有誠提醒，當出現非常劇烈的疼痛，很可能是膽結石或輸尿管結石，甚至是內臟穿孔。一旦痛到冒冷汗、變得很虛弱，或是糞便呈現柏油黑色，以及有嘔吐嘔血、頻繁發作，甚至不論飢餓或吃飽時疼痛感加劇，都應視為警訊，要盡速就醫尋求治療。