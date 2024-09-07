5大壞習慣快改！重症醫示警　當心「罹癌風險飆升69%」

▲熬夜、大量飲酒、生氣、吸煙！這些放縱行為傷害你的身體。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者邱晟軒／綜合報導

你是否曾經想過，簡單的生活習慣竟能對我們的健康造成如此巨大的影響？胸腔暨重症醫師黃軒今（5）日在臉書上分享，5種常見但危險的放縱行為。這些行為不僅會讓你的身體「發脾氣」，甚至可能帶來不可逆的損害：你放蹤了一次，你的身體，被傷害了，無數次！

1. 你熬夜了

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黃醫師引用2023年7月發表在《癌症》國際期刊上的一項研究，該研究分析了超過1.4萬人的數據，發現睡眠時間短與癌症風險升高有關。與每晚睡6-8小時的人相比，睡眠時間少於6小時的人罹患癌症的風險增加了41%；若一天睡眠不足7小時，罹癌風險更是增加了69%。

2. 你喝醉了

黃醫師強調，一次大量飲酒後，酒精會抑制大腦皮層功能，導致大腦相對缺氧，可能引發昏睡甚至昏迷，嚴重者甚至會因酒精中毒而死亡。長期飲酒還會導致慢性中毒，對身體造成累積性傷害。

據研究，長期飲酒會導致大腦結構變化，如白質和灰質減少，這與大腦老化有關；酒精還會損害海馬體，影響記憶功能。飲酒會改變神經遞質的釋放，如多巴胺和血清素，從而影響情緒和行為。長期飲酒還會導致認知功能下降，包括注意力、決策能力和問題解決能力的減弱。

3. 你生氣了

黃醫師指出，8分鐘的憤怒會導致40分鐘的血管損傷。憤怒不僅傷肝，更會損傷血管，影響腺體的分泌功能，對哺乳期母親尤其不利，可能導致乳汁減少，並影響母嬰心理健康和人際關係。

4. 你抽煙了

吸煙對健康有多方面的影響。首先，吸煙是多種癌症的主要原因，包括肺癌、食道癌、喉癌、胰臟癌、膀胱癌、腎臟癌和口腔癌等。其次，吸煙會增加心血管疾病的風險，如冠心病、中風、高血壓和動脈硬化。尼古丁會使心跳加速、血管收縮，從而導致血壓上升。此外，吸煙還會損害呼吸系統，導致慢性阻塞性肺疾病（COPD）、肺氣腫和支氣管炎等疾病，並使哮喘症狀加劇。

長期吸煙還會削弱免疫系統，使身體更容易受到感染和疾病的侵襲，即使戒煙多年後，影響仍然存在。吸煙還會增加胃潰瘍和十二指腸潰瘍的風險，並可能導致胰臟炎。

5. 你吃太飽了

黃軒引用國際期刊Nature最新研究，一頓高脂大餐就能短暫抑制你的免疫力，讓你更容易受到細菌的侵襲。研究顯示，突如其來的一頓高脂大餐，就足以誘發短暫的黏膜和全身免疫抑制狀態，進而導致腸道對致病菌的易感性增加，以及抗原特異性免疫受損。

「生活可以放鬆，但不可以放蹤！」黃軒醫師提醒，父母給了我們健康身體長大，不是亳無忌憚的來放任自己的身體受到傷害。保護自己的身體，反哺報恩自己的父母。