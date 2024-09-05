上周13萬人慘拉！「濕紙巾擦拭」抗不了諾羅　醫揭有效方法

▲腹瀉疫情持續升溫，又以諾羅病毒為主要病原，民眾要注意飲食與手部衛生，示意圖。（圖／記者周宸亘攝）

記者洪巧藍／台北報導

腹瀉疫情連五周升溫，光是上周就已經有13萬人慘拉就醫，疾管署分析，這波以諾羅病毒引起的病毒性腸胃炎為主，而且疫情會持續到中秋之後。有些人認為用抗菌濕紙巾擦去手上髒汙就足以清潔消毒，感染科名醫指出，酒精對諾羅病毒效果不好，使用乾洗手、濕紙巾等清潔都不理想，還是要「使用肥皂濕洗手」才能將病毒去除，也提醒民眾有4情況時一定要洗手，其中也包含「上廁所之前」。

疾病管制署公布上周腹瀉就診近13萬人次，是連續5周上升；另近4周通報98件腹瀉群聚，為5年同期新高，目前疫情以諾羅病毒引起的病毒性腸胃炎為主。

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疾管署也提到，主要傳染途徑包含食用受污染的食物或飲水、與病人密切接觸，例如與病人分享食物、水、器皿；接觸到病人的嘔吐物、排泄物或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫；或病人曾接觸的物體表面而感染。

感染科權威、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬受訪表示，諾羅病毒最大的特徵是傳染力強「只要很少量的病毒就會發病」，要防範諾羅，手部清潔最重要，因為可能沾染病菌然後往眼睛、鼻子、嘴巴摸去，會讓這些病原有機會進入身體。

有些人可能會隨身攜帶抗菌濕紙巾來擦拭消毒，黃高彬指出，諾羅病毒屬於沒有外套膜的病毒，酒精對其效果不佳，無法把病毒破壞掉，所以光是用濕紙巾擦拭、酒精乾洗手等都沒有用，還是要用肥皂濕洗手。

黃高彬也提到，如果是環境如桌面等處使用酒精、抗菌濕巾作為適當清潔還可以，因為一般情況並不會舔桌面，也要提醒食物如果掉到桌上不要撿回來吃。而濕紙巾也不會越擦越髒，因為一般情況不會重複使用，清除污物是可以的，僅是對諾羅等病毒沒有效果。

▲腹瀉疫情升溫，疾管署監測上周近13萬人腹瀉就醫。（圖／疾管署提供）

至於什麼時間點應該要做手部清潔？黃高彬說，以前總是教育「飯前便後」，但其實這不夠，應該要擴增為「飯前飯後，便前便後」四個時間點。連上廁所前都應該洗手，黃高彬解釋，主要是因為上廁所時會脫去褲子，手部仍然會碰到身體部位，或者男性小便時會用手碰觸陰莖，如果手部沒有先清潔，就讓病菌沾染到身上。

黃高彬也提醒，諾羅主要和海鮮、飲水污染有關，中秋節將至相關聚餐烤肉多，提醒民眾吃海鮮一定要煮熟，如果碰到沒有經過處理的水，例如野外溪水、水溝水、湖水等，一定要用自來水等經過處理的乾淨水源洗手。

疾管署指出，病毒與細菌性腸胃炎主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等，細菌性腸胃炎有時會伴隨血便或膿便，症狀可持續1至10天，病程長短取決於所感染的病原種類及個人的免疫力，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。感染期間應充分休息並補充水分與營養，必要時補充電解質，並且注意正確洗手，降低病原傳播的風險。