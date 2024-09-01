眼睛冒5徵兆是警訊　醫：視力突喪失恐眼中風

▲眼睛出現5種情況時，像是疼痛、分泌物異常等，小心是感染等原因導致。（示意圖／取自Pixabay）

記者張乃文／台北報導

現代人隨著3C科技的進步，用眼時間也變得較長、頻率高，眼睛的保護顯得更為重要。 醫師表示，如果眼睛出現5種症狀，須盡快就診確認。像是視力突然變得模糊或完全喪失，可能是視網膜剝離、眼中風等眼部疾病的徵兆；視野中持續出現暗點或浮游物時，小心是視網膜問題。.

眼科醫師粘靖旻指出，有5種情況出現時，要留意眼睛狀態。她指出，像是「視力突然改變」模糊、甚至完全喪失，可能有視網膜剝離、眼中風或其他眼部疾病的徵兆，都需要緊急治療。另外，突然出現斜視或重影現象，可能是神經系統問題，包括腦部病變或神經損傷。

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「有持續眼睛疼痛或不適」，可能是由感染、發炎或眼壓問題引起。粘靖旻指出，像高眼壓就是一種會造成眼睛疼痛、頭痛的問題，若不及時治療，可能會導致青光眼，進而視力喪失；另外，如果眼睛持續感覺有異物，則可能是角膜損傷或感染的徵兆。

粘靖旻提到，「視野缺損或暗點」可能與視網膜、黃斑部或視神經有關。如視網膜剝離或青光眼；還有像是視野中出現暗點（飛蚊）或浮游物，這些現象持續或突然增多時，就可能是視網膜問題。結膜炎、角膜炎或其他感染的徵兆會有「眼睛紅腫或流淚不止」的症狀，若伴隨疼痛或視力改變，應立即就醫。持續流淚則可能是淚管阻塞。

另外，出現「眼睛分泌物異常」，像是顏色有黃色或綠色，可能是細菌感染，突然出現大量或黏稠的分泌物，也可能表示感染或發炎。粘靖旻提醒，出現上述症狀應盡快就醫。