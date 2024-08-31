他憂膽固醇過高！改吃素肉　醫揭「背後製程」示警：恐害營養不良

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▲醫師提醒，素肉可能是許多添加物組成，非天然原型食物。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者張乃文／台北報導

若害怕膽固醇過高，改吃素肉，醫師提醒，小心反而會讓身體長期處於營養不良的狀態。小宙初日診所減重專科暨家醫科醫師楊智雯提到，有患者就因此改吃素食，認為是較健康的選擇，但肉品改成植物肉，以台灣傳統素肉的成分組合來看，並非天然原型食物，可能還會有許多添加物，若要補充植物性蛋白質，可選吃豆腐、毛豆等。

楊智雯說，日前收治一名患者自述有膽固醇過高問題，認為改吃素食會比較健康。於是從原本的雞肉、魚肉改成吃植物肉。她指出，這樣的飲食方式，在蛋白質攝取上，容易疏忽「加工食品」和「優質蛋白質」仍有差異。

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楊智雯說明，許多人擔心膽固醇過高，不吃肉等動物性蛋白，只吃大量蔬菜，及吃素雞、素鴨、素魚等素肉，以為能補進蛋白質，結果反而造成營養素無法均衡。她解釋，台灣傳統素肉主要成分是從「黃豆的豆粕」萃取出的「大豆分離蛋白」，再經過調味重組加工製成，有些為了降低成本還會添加不少添加物，並非天然健康的原型食物。

楊智雯提到，不建議吃素雞、素鴨類型的加工食品，若要補充植物性蛋白質，可吃豆干、豆腐或毛豆等，透過攝取足夠的蛋白質有助維持肌肉量，並促進新陳代謝。

除了蛋白質，楊智雯提醒，其他營養素也非常重要，包括鎂、鋅、鐵等。她說明，「鎂」會影響情緒，一旦缺乏，會讓人感到焦慮和躁動，對於減重過程中的心理狀態非常不利。至於「鋅」是參與膠原蛋白的合成，有助於皮膚的修復和免疫系統的正常運作。尤其對男性來說，鋅對於賀爾蒙水平的維持至關重要，缺乏鋅會導致肌肉量減少、脂肪增加。

楊智雯表示，鐵質在人體中扮演著運送氧氣的重要角色，少了氧氣，粒線體也無法生產出腺苷三磷酸。肌肉中的肌紅蛋白是存在於肌肉組織中的蛋白質，需要鐵運送並儲存氧氣，缺乏鐵會導致肌肉缺氧，使肌肉虛弱無力，嚴重缺鐵可能有疲倦、容易喘、頭暈等症狀。

補充方式可多食用綠色蔬菜、堅果、全穀類食物，楊智雯說明，紅肉、海鮮等則富含鋅，且肉類和海鮮中的鐵更容易被人體吸收，必要時也可使用營養補充品增加攝取量。她提醒，人體需要補充足夠的蛋白質、鐵質、肉鹼、礦物質和維生素，才能保持健康，達到減重的效果，過度依賴加工食物，會缺乏必要的營養素，甚至造成慢性發炎危害身體健康。