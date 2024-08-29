點點心員工「廚房吐檳榔」！餐廳火速辭退　衛生局稽查抓4缺失

▲北車知名港式餐廳遭網友目擊後廚沒戴口罩、吐檳榔渣。（圖／翻攝爆料公社）

記者趙于婷、黃士原／台北報導

有一名網友在網路上爆料，日前到台北車站某知名港式餐廳用餐，結果看到廚房內有一名員工不僅沒戴口罩，還「嚼檳榔」，之後更直接吐出來。對此，台北市衛生局今回應，已派員到現場稽查，查有「餐廳作業現場地面、工作檯面不潔、抽油煙機不潔、員工蓄留指甲」等缺失。另業者也表示，已經辭退該名員工，未來會再加強教育訓練。

該名網友在爆料公社上po文指出，有天晚上去用餐，因為正對著餐廳廚房，眼睜睜看著某位工作人員沒戴口罩、嘴嚼檳榔，還直接吐出來，看到完全沒有食慾。網友也提到，跟店家反映也沒有立刻處理，因為還可以繼續看到，所以馬上拍下影片，店家說後續會處理，但結果也是不了了之。

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▲▼點點心廚房環境不潔。

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，今已派員前往依食品良好衛生規範準則進行查核，現場已未見有員工未戴口罩、嚼食檳榔及吐檳榔的行為，業者也表示已於昨日辭退該名員工。

林冠蓁說，進一步稽查該餐廳作業現場地面、工作檯面及抽油煙機不潔、員工蓄留指甲等缺失，已責令限期改善，期屆複查如仍不符規定，將依違反食品安全衛生管理法第8條及第44條處6萬至2億元罰鍰。

點點心回應如下：

有關顧客反應於本公司北車門市用餐時，有內場工作人員出現不當行為之客訴，經瞭解該名人員為外包回收廠商人員，未按本公司衛生規範值勤，已立即汰換與改善；針對管理監督疏失，本公司責無旁貸，已重新檢討內部管理流程，承諾消費者未來會更加從嚴把關，此事件造成不適觀感與影響用餐體驗，再次向消費者致上最誠摯的歉意。

本公司一直以來以提供優質服務和用餐體驗為己任，在內部管理和員工教育訓練方面的不足會持續優化改善，並立即採取以下改進措施，確保此類事件不再發生：

1. 加強員工教育訓練：重申公司對於工作人員在工作場所的行為標準，確保所有員工可力行遵守相關規範。

2. 強化廚房內場衛生規範 ：所有進入廚房內場的工作人員，必須嚴格遵守公司規定，包括全程佩戴口罩及保持其他衛生條件。我們將加強監管，確保在工作期間維持最高的衛生標準，以保障顧客的安全與健康。

3. 加強管理與督導 ：我們將加強管理層的監督職責，確保所有員工在工作期間的行為符合公司規範，並杜絕任何不當行為的發生。