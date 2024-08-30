想幫孩子長高「基本功＋進補」都要做！莊淑旂博士「傳家秘笈」讓營養師也大推

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身高無法代表個性或職場適任性，但身高在近年卻成為現代人決定第一印象的關鍵！近日，《ETtoday新聞雲》進行了一系列關於身高問題的調查，結果顯示，多數民眾對身高問題十分在意！根據報導，5000名受訪者中就有超過7成民眾認為身高對個人形象和社會地位有顯著影響，男性受訪者中有80%表示身高對他們的自信心有直接影響，女性則有65%認為身高是選擇伴侶的重要考量因素！30歲男性白領在接受採訪時說道，「我覺得面試時，身高高的人更容易給人留下深刻印象，特別是在需要與客戶打交道的工作中。」25歲的女性受訪者也贊同，「我覺得身高真的很重要，不僅影響外表，還會影響到職場的發展。」

調查結果可以看出，身高問題在現代社會是一個敏感話題，就有專家指出，當「身高」影響了人們的生活、工作和社交互動，背後即反映了這個社會對於外表的高度重視，也反映人們在自我形象管理上的壓力，而「長高關鍵原因／祖傳秘方」也就成為時下熱門的討論話題！

網路節目《雲端保健室》近期也邀請多位專家包括中醫師、營養師，以及家中也有「幫孩子長高轉骨」疑惑的名人爸媽，深入探討了有關兒童和青少年長高的關鍵因素，從遺傳到營養、運動談到睡眠等多方面的影響因素，並給出了具體的建議和方法，幫助家長和孩子們在成長過程中獲得「最佳身高潛力」！

綜合以上專家的建議，想要養好「長高本錢」可以總結出幾個關鍵要點，包括：

遺傳基因 先了解家庭的遺傳背景，合理預期孩子的身高潛力。

均衡飲食 確保孩子的飲食以新鮮的原型食物為主，且需包含足夠的蛋白質、鈣和維生素D，限制糖分和加工品食品的攝入。

充足睡眠 營造良好的睡眠環境，確保孩子在深夜有充足的睡眠，同時也應該避免睡前使用電子產品。

心理健康 關注孩子的心理狀態，別給他們太大壓力，幫助他們減壓，保持積極的心態。

然而，現代的家長普遍都知道要在生活中幫孩子打好基礎，但仍是希望有其他更方便、更輕鬆調理體質的選擇。中醫師黃郁婷在自己的轉骨門診中，就很常有家長詢問長高秘笈，她表示，除了幫孩子打造營養均衡的生活，想要加強營養補給就可以參考「大學姐」也就是台灣首位女性漢醫莊淑旂博士，特別開立給外曾孫三胞胎的轉大人配方。這個祖傳秘方現在已經被後人發揚光大，以莊廣和堂「本草轉大人萃滴精」系列和世人見面。此系列讓黃郁婷中醫師印象最深刻的就是，首創以本草精萃搭配古法煉製滴雞精，而且還添加祖傳秘方「米精紅棗露」，提升適口性，也讓營養更好被孩子吸收。

營養師張語希也提到「本草轉大人萃滴精」含有的高含量胺基酸、礦物質維生素，能加強補充轉大人所需營養，而且每份熱量不到10卡，除了常溫飲用或隔水加熱20秒，還能入菜或加進粥、湯、蒸蛋或麵食中，增添美味的同時，同步幫孩子補充無負擔的健康與營養。家有一兒的中醫師劉維真，也在兒子的轉骨期以「本草轉大人萃滴精」幫他好好補一補。「典兒一週約喝5包，已經喝了一個多月了，我發現體力及胃口變好了，在寫功課時也比較專注！而且飲用起來也非常方便，能常溫包裝隨身攜帶，用功到頭昏腦脹時，即時營養補充就能迅速恢復活力。」

鄧雲立中醫師也提到，「莊廣和堂轉大人萃滴精的特殊配方是有台灣發明專利的！」產品使用高溫高壓滅菌後包裝，經過SGS檢驗，幫大家嚴格把關，讓鄧雲立中醫師推薦給家長，幫孩子隨時補充能量、溫和調整體質！

其實，將「莊淑旂博士」的轉大人配方，以「本草轉大人萃滴精」發揚光大的幕後推手，正是莊淑旂的外孫女莊美如老師！她在生下三胞胎後，謹遵外婆「莊淑旂博士」的教導，與孩子們執行嚴格的生活、飲食、運動計畫。每天更要藉由一條毛巾進行伸展操，將橫隔膜、淋巴、甲狀腺與扁桃腺一一拉開，讓氣隨之暢通起來，短短6分鐘就能讓身體由內到外感受到煥然一新的能量。這些基本功都做完以後，再讓三胞胎飲用阿嬤親手調配、以本草入膳食的成長配方打造「本草轉大人萃滴精」補營養，最終順利長高至男生180公分、大女兒170公分、小女兒165公分的理想身高！

莊美如老師表示，孩子在發育時需要的能量很大，要讓孩子在身高上高人一等，根據年齡層的不同，適合的食用方法也有所不同。她自己的做法是，「第二性徵發展前開始加強補充營養，女生約7～8歲、男生約9歲就可以開始打底。對於11～19歲快速成長期的孩子，則建議天天補養，進入猛長期則需要每天營養再翻倍，全方位的補給體力。」因此莊美如老師的孩子們印象很深刻，國高中時期每天都要喝一鍋湯，原來湯裡滿滿的都是阿嬤畢生所學的中醫精華，以及媽媽盼子成龍、盼女成鳳的期望。

如今，想幫孩子補一補的家長，再也不用擔心自己料理草本燉補會太過費時複雜，「本草轉大人萃滴精」不只撕開就能常溫即飲，產品還根據性別差異進行了配方調整，「呈龍萃滴精」特別為男生多增添增強體力的成分，「呈鳳萃滴精」則為女生加入滋補元氣的成分，讓孩子以美味和方便的方式健康成長！

「莊廣和堂」以獨特的養生理念和創新產品，為廣大族群及成長中面臨身心變化的孩子，提供全面的保養解決方案，讓人們在忙碌的生活中保持最好的精神體力，自信面對嶄新的挑戰。

「莊廣和堂」更將每年11月26日定為「轉大人文化節」，並舉辦各類型活動，以莊淑旂博士的「轉大人」理念為核心，教導青少年應該具備的「生活、飲食、運動」知識，包括伸展操、牆上手臂運動、合掌法和飯前運動，傳承自然醫學的養生智慧，引領更多人走向健康生活。

而想要親身體驗的朋友也有福了，歷經多年熱切期盼，傳承迪化街百年老店經驗，「莊廣和堂轉大人創始店」也將於9/5成立（台北市中山區松江路9號），莊美如老師表示，將秉持著台灣阿嬤「醫食同源」的養生信念，將以專業的態度和現代化的服務，以本草入膳的方式，致力於為每一位顧客提供個性化健康服務，為更多人帶來健康和希望。

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