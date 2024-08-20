孩子不會再拉低平均身高！家長的秘密武器 揭開成長黃金期奧秘

▲ETtoday《雲端保健室》探討身高困擾！

生活中心／綜合報導

外表和健康一直是人們關注的焦點，而身高更是網路上的熱門話題。根據統計，台灣男性平均身高約為173公分，女性則為160公分，數據一公布引發大量網友熱議，其中不乏自嘲「是我拉低了平均值」的留言。為了深入探討如何突破身高限制，不再當「拉低平均的害群之馬」，ETtoday《雲端保健室》特別邀請到轉大人達人莊美如老師、芳瑜、營養師夏子雯以及中醫師劉維真，分享身高困擾並提供實用的建議！

▲邀請到轉大人達人莊美如老師、芳瑜、營養師夏子雯以及中醫師劉維真，分享身高困擾並提供實用的建議！

▲網友面對身高話題時，常見「對不起，是我拉低了平均」等回應。

首先探討了網友面對身高話題時，常見「對不起，是我拉低了平均」、「身高這事兒我也很無奈，怪我爸媽基因不好」、「這統計是不是有水分？我身邊的朋友都沒這麼高啊」、「希望我以後的孩子不要像我這麼矮」等回應，發現除了自嘲外，許多人也表達了對提升身高的渴望，身高158公分的芳瑜也表達對小孩身高的焦慮，營養師夏子雯以及中醫師劉維真提醒長高關鍵在於「骨頭年齡」和「把握生長時間」，一般來說，若生長激素分泌不足，孩子性早熟、營養不足與睡眠不足、缺乏運動等原因，都可能會影響成長進度，也會造成「長不高」的困擾。

▲中醫師劉維真提醒長高關鍵。

▲營養師夏子雯提醒蛋白質和維生素D很重要。

均衡營養是促進身高增長的關鍵，尤其是蛋白質和維生素D很重要，營養師夏子雯說「學齡前的小朋友每餐要攝取1~1.5份的蛋白質，1份大約是兩指合併的大小，學齡後的小朋友每餐需要1份手掌大小的蛋白質，同時，國健署建議早晚各一杯牛奶，鈣質的部分一定要攝取足夠，建議4歲開始鈣質攝取400～600毫克，8歲是600毫克、10歲則是1000毫克，與成年人一樣，但是依照國健署的調查發現，7歲以後的鈣質攝取都不足」，因此採取多樣化飲食，注重鈣質和維生素D之外，還要注意睡眠充足，營養師夏子雯建議9點就要上床睡覺「睡眠充足生長激素的濃度比較高，就比較容易長高，生長激素濃度最旺盛的時間是晚上11點到凌晨2點之間」，當睡眠不足、用眼過度時一定會影響身高發展。

▲莊美如老師遵照外婆「莊淑旂博士」教導的成長配方，她生了三胞胎（一龍二鳳），男生長到180公分、大女兒170公分、小女兒165公分。



莊美如老師提到她生了三胞胎（一龍二鳳），男生長到180公分、大女兒170公分、小女兒165公分，就是遵照外婆「莊淑旂博士」教導她嚴格地幫孩子執行生活、飲食、運動以及本草入膳食的成長配方，三胞胎都喝「莊淑旂博士」研發出的「本草轉大人萃滴精」，很適合想要幫小孩轉骨又不想要太麻煩的家長。

▲莊淑旂博士研發「本草轉大人萃滴精」可以直接喝。

莊廣和堂轉大人系列萃滴精成分包括黃耆、茯苓和古法滴雞精等，對調理體質有助益，萃滴精富含優質蛋白質和必需胺基酸，能加強兒童成長期的營養需求，產品還根據性別差異進行了配方調整，呈龍萃滴精適合男生多一些增強體力的成分，呈鳳萃滴精適合女生多一些滋補元氣的成分，獨家漢方優質蛋白質，輔以祖傳獨家米精紅棗露，常溫好保存美味又便利，除了直接喝，也可以把萃滴精入膳，現場來賓們直接打開喝，芳瑜說「喝起來很清甜，沒有滴雞精腥味的味道」，喝得到香氣又沒有苦味，中醫師劉維真說「莊廣和堂轉大人系列萃滴精的配方，都是用符合長高發育的配方，像是黃耆幫助營養吸收，枸杞、山藥助消化，當歸和川芎則是補氣效果很好」，營養師夏子雯提醒「脾胃好，才可以把好的營養吸收進去」。

▲中醫師劉維真說，許多中藥食補成分能幫助孩子成長發育。



發育時需要的能量很大，要讓孩子在身高上高人一等，根據年齡層的不同，建議的使用方法也有所不同，莊美如老師建議「第二性徵發展前開始補充，女生約7~8歲、男生約9歲開始打底，每週建議飲用3~5包，對於11~19歲快速成長期的孩子，每日建議飲用1包，進入猛長期則建議一天1~2包，全方位的補給體力以及營養」，另外，女生性徵發育需要更大的能量，莊淑旂博士將幫日本美智子皇后調養的配方改良成果凍條，建議在月經期間搭配果凍條，既能調養身體，又讓孩子以美味和方便的方式健康成長。

▲莊淑旂博士將幫日本美智子皇后調養的配方改良成果凍條。



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