新舊育兒觀念大對決！兩代父母如何在傳統與科學中尋找平衡

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隨著家庭結構變遷和育兒觀念多樣化，關於兩代教養的討論日益增多，祖父母通常依賴經驗和傳統的智慧，而父母則可能更傾向於科學研究和現代教育理念，為了幫助父母們更好地應對育兒困惑，ETtoday《雲端保健室》特別邀請到專業中醫師謝佳穎、營養師張語希、美食外景達人阿松等人，探討兩代教養和成長的關鍵，他們將分享各自成長過程，並提供實用的教養建議，以期找到更適合當代家庭方式。

育兒觀念隨著時代演進而產生顯著變化，尤其在飲食、教育和健康觀念方面，過去家庭多靠自種自煮，三餐皆以家常菜為主，現在則更注重營養均衡，也有更多專家認證的營養食品，教育理念有了革命性的轉變。從前強調紀律和服從的教育方式，現已演變為更系統化、更尊重孩子個性和自主性的教育模式，光是跌倒後的處置方式就不一樣，阿松說「以前跌倒受傷一定是先想辦法不要被發現，不然會被打」，父母開幼兒園的中醫師謝佳穎表示，遇到受傷時現在的家長更依賴專業的醫療。

發燒感冒時長輩和家長的處理方式更是不一樣，營養師張語希提到自己小時候是阿嬤帶大的，「我記得都是用民俗療法，會拿燒過的符水給我喝，現在看診時也還會遇到有長輩拿符水給孫子（女）喝」，除了迷信之外，飲食觀念也有很大的衝突。像是小孩長不高、體弱，過去長輩會認為需要人參、鹿茸等名貴藥材，長輩也會要讓小孩配戴玉佩、護身符等保平安。阿松提到「兒子小時候很容易半夜驚嚇，我還去河邊撿大石頭放在床底下讓他做膽，才會睡得安穩」，現代家長更相信科學和醫療的保護措施，以及均衡飲食等方式，透過正常食物攝取足夠的營養，而不是依賴迷信。

自古以來家長都很在乎小孩「轉大人」，阿松分享親身經歷「小時候自己會挑食，加上錯過「黃金時間」補救，升高一時，媽媽會在寒暑假買轉骨湯給我和弟弟喝，我高一、弟弟國一，但是弟弟光在那年，一口氣就長了17公分，現在180幾公分」，這段經歷讓身材不高的阿松格外關注自己兒子的成長，他現在會特意準備轉骨食材，希望能幫助兒子長高。

成長過程中不可忽略營養、運動、睡眠三大要素，營養師張語希說「一般來說，男孩的骨齡12～14歲是快速成長年，每年約長十公分；女孩的骨齡11～13歲是快速成長年，每年約長 8 公分。但是若孩子體重過重、喜愛吃炸物及甜食，反而會加速生長板閉合。當體內脂肪高會促進分泌荷爾蒙，使第二性徵提早出現；甜食會促使胰島素分泌，而抑制生長激素。成長期間除了體重需控制，更需要掌握在生長板閉合前補充所需營養成分才有機會高人一等」。

除了飲食重要，睡眠以及後天的補品也是長高的關鍵，中醫師謝佳穎提到「身高7成看父母的基因，還有另外的3成可以靠後天努力。小朋友的成長激素分泌是10點到1點之間，而且要小孩熟睡的時候才會分泌，所以9點半前就要睡覺」，留意小孩長高時機以及營養補充。中醫師謝佳穎提醒從青春期之前就要觀察小孩的生長曲線，「青春期前一般小孩一年要長高4~6公分，當發現生長曲線偏低時要顧脾胃，當第二性徵開始出現的青春期，就要多給一些轉骨配方」阿松分享長輩提供的轉骨湯配方「弄起來超麻煩，煮好後的第一次還不可以喝，還要再加水另外煮，一共要煮2~3次，不但麻煩，煮好後孩子又不愛喝」。

想要幫小孩成長又不想這麼麻煩，現在有兩全其美滿足兩代需求的保健食品，將傳統本草與現代結合，更方便攜帶食用，如口服液、膠囊或即飲型產品，讓現代家庭在繁忙生活中也能輕鬆使用。莊廣和堂萃滴精強調其便捷的即飲設計，無需繁瑣的燉煮過程，通過現代技術提取本草精華，保留了傳統的功效，同時方便現代家庭隨時隨地給孩子補充營養。

莊廣和堂轉大人系列萃滴精是由台灣第一位女中醫師「莊淑旂」博士為了自己的曾外孫青春期成長研發的萃滴精，這款萃滴精的成分包括黃耆、枸杞等，搭配古法滴雞精，對調理體質有助益。謝佳穎中醫師解釋道：「萃滴精富含優質蛋白質和必需胺基酸，能有效滿足兒童成長期的營養需求，補全經常外食的不均衡。產品還根據性別差異進行了配方調整，呈龍萃滴精適合男生多一些補體力的成分，呈鳳萃滴精適合女生多一些補氣色的成分，且添加祖傳祕方「米精紅棗露」有紅棗和枸杞不僅提升了口感，最特別的是不需要加熱，常溫打開直接就能喝，口感清甜類似雞湯，沒有雞腥味，也不似傳統又苦又澀。」

阿松現場試喝大讚：「好喝，味道確實香甜可口，沒有濃重的苦味，喝後還有回甘感」，獨家本草結合優質蛋白質，常溫好保存美味又便利，除了直接喝，也可以把萃滴精入膳，加入湯裡面，煮麵給小孩吃美味又能達到營養的補充，暑假也是長高重要的時間，小孩有更多時間可以好好睡覺、多運動、吃得健康營養，莊廣和堂轉大人系列萃滴精代表了現代養生與營養的結合，為關注兒童健康成長的家長提供了一個科營養便利的選擇。

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