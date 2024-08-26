ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

他躺床「靜養9天」出院2天就急救！　醫：肌肉流失更快

▲▼住院,受傷,兒童,病人,醫院。（示意圖／達志影像）

▲真正的調養是盡快讓自己恢復基本活動能力，而不是完完全全躺在床上不動。（示意圖／達志影像）

文／每日健康

一名60歲的病患做完直腸癌手術後，一直不願意下床走動，躺在床上靜養整整9天，結果出院不到2天，就因頭部外傷和四肢挫傷被送到急診。對此，敏盛綜合醫院 微創手術中心執行長陳榮堅表示，長時間靜養，反而容易流失肌肉量，因為人一過了30歲，肌肉量就會開始慢慢流失，且有研究顯示，躺在床上10天，純肌肉大概會流失1公斤，尤其年紀越大的人，肌肉量流失的越高。

陳榮堅在臉書專頁《外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地》發文指出，現在的直腸癌手術很簡單，只要打3個原子筆大小的小洞就好，傷口小、恢復快，在正常情況下，預計3～5天就可以出院了，但該名病患覺得開完刀就是需要躺在床上靜養，所以不顧醫師勸告，一直躺在床上，術後第3天勉強下床時，竟雙腿一軟，幾乎站不起來，她就理直氣壯地說「你看吧，就說不能動」，最終在床上躺了整整9天後才出院。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳榮堅透露，該名病患回家不到2天，就在上廁所時突然雙腿無力跌倒，導致頭部外傷和四肢挫傷，當下只好慢慢地爬回房間，並打電話給兒子，請兒子帶她來急診。

陳榮堅強調，真正的調養是盡快讓自己恢復基本活動能力，而不是完完全全躺在床上不動，現在醫療進步，很多手術不再像以前那樣要開一個很大的傷口，所以醫生說可以動的時候，就應多下床走動，讓自己回到正常可以行動的狀態，否則會增加肌肉流失的風險。

延伸閱讀
洗臉後「照樣出油」！醫師點破：「這3習慣」害你浮粉、長痘滿面油光
雙下巴怎麼瘦最快？ 每天運動根本沒用？ 「2方法」輕鬆找回下顎線

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

關鍵字： 每日健康 肌肉量 臥床

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「甲狀腺結節」5大特徵恐惡性！　醫：30%人有卻不自知

看林郁婷奪金太嗨！國中生模仿揮拳竟捶牆　「拳擊手骨折」痛爆

愛吃辣小心了！研究：每周吃3次陽痿風險增3倍　還可能過胖、高血壓

17歲少年被砍害「手不舉」　台大醫取「30公分小腿神經」移植

他躺床「靜養9天」出院2天就急救！　醫：肌肉流失更快

他抽「哈密瓜味電子煙」突大咳血！醫一照X光愣了：緊急安排住院

牙周病挨刀恐徒勞無功？牙周專科醫師建議可評估水雷射輔助治療

不願依附子女！退休族想「獨立納保」　健保署：涉及修法

婦長期膝痛就醫才知「O型腿」第四期　靠矯正手術助恢復

認識主觀認知衰退警訊！專家籲注意5現象　提早預防認知障礙

讀者迴響

回到最上面