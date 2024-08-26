他躺床「靜養9天」出院2天就急救！　醫：肌肉流失更快

▲真正的調養是盡快讓自己恢復基本活動能力，而不是完完全全躺在床上不動。（示意圖／達志影像）

文／每日健康

一名60歲的病患做完直腸癌手術後，一直不願意下床走動，躺在床上靜養整整9天，結果出院不到2天，就因頭部外傷和四肢挫傷被送到急診。對此，敏盛綜合醫院 微創手術中心執行長陳榮堅表示，長時間靜養，反而容易流失肌肉量，因為人一過了30歲，肌肉量就會開始慢慢流失，且有研究顯示，躺在床上10天，純肌肉大概會流失1公斤，尤其年紀越大的人，肌肉量流失的越高。

陳榮堅在臉書專頁《外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地》發文指出，現在的直腸癌手術很簡單，只要打3個原子筆大小的小洞就好，傷口小、恢復快，在正常情況下，預計3～5天就可以出院了，但該名病患覺得開完刀就是需要躺在床上靜養，所以不顧醫師勸告，一直躺在床上，術後第3天勉強下床時，竟雙腿一軟，幾乎站不起來，她就理直氣壯地說「你看吧，就說不能動」，最終在床上躺了整整9天後才出院。

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陳榮堅透露，該名病患回家不到2天，就在上廁所時突然雙腿無力跌倒，導致頭部外傷和四肢挫傷，當下只好慢慢地爬回房間，並打電話給兒子，請兒子帶她來急診。

陳榮堅強調，真正的調養是盡快讓自己恢復基本活動能力，而不是完完全全躺在床上不動，現在醫療進步，很多手術不再像以前那樣要開一個很大的傷口，所以醫生說可以動的時候，就應多下床走動，讓自己回到正常可以行動的狀態，否則會增加肌肉流失的風險。

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