百萬YouTuber甩肉！體脂降至12%「還有腹肌」　醫揭成功關鍵

▲百萬YouTuber「胡子Huzi」體重一度達到93公斤、體脂肪36%，透過醫師協助，成功瘦下來。（圖／初日診所提供）

記者張乃文／台北報導

百萬YouTuber「胡子Huzi」為了維持頻道更新，生活習慣常出現晚睡、偏愛攝取精緻澱粉等，體重更一度達到93公斤、體脂肪36%，過去曾多次嘗試減重，但經常在恢復正常飲食後，身材又開始「吹氣球」。醫師表示，減重成功的關鍵在於精準找出肥胖原因、吃對的食物並適當運動，而近期胡子也成功將體脂降至12%，還擁有結實腹肌。

小宙初日診所院長吳榛槿醫師提到，YouTuber胡子為了長期維持頻道更新，常有晚睡和偏愛精緻澱粉等生活習慣，也一直飽受肥胖困擾，體重一度達到93公斤、體脂肪36%。他曾多次嘗試減重，靠熱量控制與運動，一度將體脂肪從36%降至18%，但恢復正常飲食後，整個人又開始「吹氣球」，短短3個月內，體脂肪就迅速反彈至23%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳榛槿說，胡子成功減重的關鍵就在於「精準找出肥胖原因」、「吃對的食物」及「適當運動」。近期他的身形小了一號，更擁有結實的腹肌，體脂肪降至12%。她說明，為了找出肥胖根源，透過胰島素阻抗、壓力荷爾蒙、慢性食物過敏原與肥胖基因等檢測，發現胡子對於雞蛋、奶與小麥製品等食物有嚴重過敏反應，使身體長期處於發炎狀態。

吳榛槿提到，肥胖基因檢測顯示，胡子天生食慾較高、食量大，容易吃進過量食物，加上腸胃吸收能力強，轉換為脂肪的能力也比一般人好，因此更容易變胖。

吳榛槿建議，胡子飲食習慣應以「碳循環飲食法」為手段，戒除熬夜時愛吃的洋芋片和泡麵等精緻澱粉，並根據生活作息彈性調整碳水化合物攝取比例。她舉例，像是運動時採相對高碳水化合物，有足夠的能量來源；休息日則攝取相對低碳水，且澱粉類要以非精緻的碳水類，包括番薯、玉米等粗糧。

吳榛槿提到，為了有效降低體脂肪，提升飽足感，蛋白質攝取量也拉高到體重的1.5倍克數，而一般成年人蛋白質每日建議攝取量為體重1至1.2倍克數，飲食策略上則建議提高蔬菜比例，降低飲食中熱量密度，讓他可以吃得飽也不容易增長脂肪，同時運用重訓運動。

不過，吳榛槿提醒，體脂率較高的民眾，應先專注於減脂，降低胰島素阻抗，再增肌訓練，會更有效率。過去因3C成癮而常常熬夜的胡子，她也建議，「睡得好、瘦更多。」在成功瘦下來後，胡子表示，多年來的關節痛也不藥而癒。