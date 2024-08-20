ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

學校營養午餐稽查49家業者違規！「3家複查未過」各罰6萬

113年度供應校園午餐團膳業者稽查專案第一階段稽查結果。（圖／食藥署提供）

▲校園午餐不合格團膳業者。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布「113年度供應校園午餐團膳業者稽查專案第一階段稽查結果」，有49家業者初查有缺失事項，其中有3家業者複查仍有衛生缺失，分別裁處6萬元。

食藥署協調地方政府衛生局執行「113年度供應校園午餐團膳業者稽查專案」，針對供應校園午餐的團膳業者查核製造作業環境、生產流程及作業人員的衛生管理，並實際抽樣供應校園的午餐成品、豬肉原料等食材進行檢驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

食藥署副署長林金富指出，其中部分業者初次查核時，有門窗、排水溝等孔道不潔、牆面地面不潔或天花板有冷凝水、器具設備有污損、照明設備不潔等缺失，除3家業者於複查時，仍有查獲缺失，分別是台南市的「嘉豪團膳便當工廠、卡多利亞食品股份有限公司和頂旺團膳便當工廠」。

另外，衛生局稽查人員抽樣274件午餐成品及半成品檢驗是否符合食品中微生物衛生標準或添加物使用等規定，以及抽樣124件豬肉原料檢驗乙型受體素，結果皆符合規定；而針對校園午餐食材所使用的豬肉原料原產地來源資訊部分，衛生局稽查人員總計查核237件午餐成品或菜餚，皆依規定揭露豬肉原料原產地資訊。

超兇女店員「細肩帶上班」慘被報警檢舉！眾人怒：比20年前還封建

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「不吃甜」竟得糖尿病！她愛吃「1物」慘釀血糖過高...被判身障

他爬山突「對空氣傻笑」！家人急帶去收驚　醫一查：要洗腎了

怕變種M痘！打疫苗人數增3成　疾管署周四專家會議討論放寬對象

類鼻疽再奪命！高雄癌末男發燒腹瀉確診3天亡　27人仍住院中

八成國人忽略補鈣，解決方法超簡單！

南投傳日本腦炎病例！竹山鎮硘磘里鴿舍捕到病媒蚊...全里急清消

不尋常！腸病毒8月就竄升　克沙奇A10成主流「喉嚨痛到像火燒」

孩子不會再拉低平均身高！家長的秘密武器 揭開成長黃金期奧秘

醫快篩「做3個中3個」秒愣！　家長心累：一個病好了又換另一個

疾管署修改新冠病例定義！9月起只通報重症　正式病名也換了

讀者迴響

回到最上面