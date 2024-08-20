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她一天吃2碗剉冰「糖水減半」！血糖飆高　7種常見配料陷阱

▲▼剉冰、刨冰、冰品、冰店。（圖／記者許力方攝）

▲糖尿病患者為降低攝取糖量，吃冰時請店家將糖水減半，但一天仍吃了至少兩碗。（示意圖／記者許力方攝）

文／常春月刊

52歲的糖尿病患者沈女士透過服藥及飲食控制，糖化血色素(HbA1c)控制在6.7%左右(正常值4.0～5.6%)，就糖尿病患者而言，還算穩定，日前定期抽血卻飆高到8.1%。

天氣熱愛吃冰　以為不甜卻是血糖禍首

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衛福部彰化醫院中醫師黃鋒榮表示，沈女士就診時指出，她覺得今年夏天特別熱，而兒女愛吃剉冰，她也跟著吃，她喜歡葡萄乾、芋圓、地瓜、珍珠粉圓、巧克力醬等配料，為了減低糖量，還特別請店家將淋上剉冰的糖水減半，她不覺得甜，一天至少吃個2碗，覺得心情上很消暑。

黃鋒榮補充，根據過去的抽驗結果來看，常見的配料中，葡萄乾、紅豆、綠豆、珍珠、芋圓、蜜地瓜、果醬等的含糖量是很高的，甚至在製作過程中還浸入糖水中，以增加口感，糖尿病患者常在不知不覺中，因冰品飆高了血糖。

糖尿病這樣吃剉冰　心情愉悅、減輕身體負擔

對糖尿病患者而言，吃冰攝取了熱量及糖分，對身體無益，但很多患者又覺得吃冰可帶來心情的愉悅。黃鋒榮指出，透過冰品與配料的篩選，糖尿病患者也可以減少血糖波動。以剉冰為例，糖尿病患者最好以清冰配上低糖低熱量的配料，在常見的配料中，仙草、愛玉、粉粿及白木耳算是比較低糖低熱量，其他大多是高熱量高糖，也要減少糖漿、果醬及煉乳的添加。

冰品類型多　糖友消暑這樣挑選

此外，冰品類型還有冰淇淋、霜淇淋、剉冰、雪花冰、冰棒、冰沙等。黃鋒榮提醒，其中，冰淇淋與霜淇淋的主要差異為乳脂肪含量，冰淇淋的乳脂肪含量較高，相較之下，霜淇淋較冰淇淋適合糖尿病患者，不要選擇甜筒，改用杯裝更好；雪花冰是以牛奶奶油混合物的冰磚製作，相比清水製成的剉冰，剉冰較為合適糖尿病患者；在冰棒及冰沙方面，冰沙的體積比冰棒小，熱量會比較高，所以，假如是相同的原料，冰棒較適合糖尿病患者。

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關鍵字： 剉冰 糖尿病 芋圓 粉圓 糖水 常春月刊

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