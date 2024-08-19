原廠降血壓藥、抗憂鬱症藥退出台灣！食藥署曝最後供應情況

▲降血壓藥安普諾維膜衣錠150毫克和憂鬱症藥物百憂解退出台灣健保。（圖／ETtoday資料照）

記者趙于婷／台北報導

降血壓藥「Aprovel安普諾維膜衣錠150毫克」和抗憂鬱症藥物「百憂解」將退出台灣市場。衛福部食藥署副署長王德原受訪時指出，安普諾維膜衣錠150毫克是在7/31接獲廠商通知，而百憂解20毫克則是早在6/24就接獲廠商通知，僅供應到今年11月，安普諾維膜衣錠會供應到今年底。

由於安普諾維膜衣錠150毫克的台灣用量一年高達2000萬顆，退出台灣恐引發用藥疑慮。對此，王德原表示，安普諾維膜衣錠目前都有同成份、同劑型、同含量的替代藥品，有3張藥品許可證，並不會影響用藥，且替代藥品屬於三同藥品，是國產學名藥，而百憂解20毫克的三同藥品也還有5張藥品許可證，國內藥廠可依照需求增加產量，確保藥品供應無虞。

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而針對外界質疑因健保砍價，導致藥物退出台灣，健保署醫審及藥材組參議戴雪詠則回應，百憂解20毫克和安普諾維膜衣錠150毫克都是健保超過15年的老藥，現在已有好的且同品質的學名藥替代藥，讓相同品質、藥價較低的學名藥接手，這也是國際市場的常態。

戴雪詠強調，世界各國醫藥主管機關針對還沒過專利期的藥品，都會給予好的價格，讓藥廠去進行研發，不過等到專利期過後，就會有更多同品質的學名藥參與競爭，藥費就會降低，使用學名藥，各國政府也可把省下的藥費等資源，挹注到其他救命新藥的使用。