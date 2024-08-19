婦人抱狗突跌倒撞餐桌！「筷子直插進耳朵」深入頭皮2.5公分

▲民眾跌倒導致筷子不慎插入耳內。（圖／院方提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

56歲的黃女士日前在家中抱著寵物狗時，不慎踩空摔倒，為了保護狗狗，身體側倒，導致頭部撞上餐桌，當下覺得耳朵緊緊的有點不舒服，親友聽到碰撞聲跑去查看，竟發現餐桌上的木筷已經硬生生插入黃女士的耳朵裡，嚇得趕快送到急診就醫。

收治病人的台北慈濟醫院口腔顎面外科醫師夏毅然指出，電腦斷層檢查發現，筷子從外耳蝸向上往頭顱的方向插進去，深入頭皮下方2.5公分，但所幸未穿透顱骨，經過耳鼻喉科檢查，確定沒有傷及耳道及聽力狀況後，再針對患處清潔、消毒，予以局部麻醉後將筷子拔除並縫合。

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夏毅然說，考量筷子非無菌，插入的位置正好在耳朵後方的顳骨乳突處上端，此處的頭顱骨有許多骨頭內空腔，因此安排黃女士住院，給予預防性抗生素治療，防止傷口感染到顱骨內，所幸恢復順利，三天後平安出院。

▲台北慈濟醫院口腔顎面外科醫師夏毅然。

異物穿刺顏面多為罕見的意外事件導致，發生機率相當少，每種意外的治療方式也視當下病人受傷情況而有所不同，但畢竟是外來物造成的穿刺傷，所以這種情況醫療團隊必須謹慎處理，防止由顏面感染卻擴散到顱骨的情況發生。

夏毅然指出，以該病人為例，因傷口深及到耳朵後方的顳骨乳突處，此顱骨頭裡面有許多空腔，一旦感染進入顳骨便容易成為細菌溫床，若細菌沿著此顳骨可蔓延到腦袋，便會威脅生命，此外，控制顏面表情肌肉的顏面神經也會經過顳骨乳突，因此感染的話面神經也會同步受到影響。

顏面有許多神經及血管，要是神經受創就可能造成左右不對稱，甚至可能影響視力或聽力。夏毅然提醒，異物不慎插入顏面時，切勿嘗試自行拔除，以免發生嚴重出血或異物斷裂在顏面口腔內，恐會加深移除困難，當下應盡快就醫評估並消毒，避免感染。